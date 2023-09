Extrémní horko může vést k vyhynutí savců za 250 milionů let, zjistila studie

Nedávná studie naznačuje, že extrémní horko způsobené splynutím pozemských kontinentů do jednoho superkontinentu by mohlo vést k vyhynutí všech savců, včetně lidí, za 250 milionů let. Studie využila superpočítačové klimatické modely k předpovědi budoucích účinků tektonických pohybů a zvýšených emisí oxidu uhličitého (CO2) na planetu.

Jak se kontinenty spojují, vulkanické erupce uvolňují do atmosféry velké množství CO2, což způsobuje výrazné oteplování planety. Tento nárůst teploty by vytvořil neobyvatelné prostředí pro savce, protože jsou lépe přizpůsobeni chladnému klimatu a obtížně se vyrovnávají s extrémním horkem. Budoucí superkontinent by byl do značné míry nehostinný, pouze 8 až 16 % jeho pevniny by bylo vhodných k bydlení.

Dr. Alexander Farnsworth, hlavní autor studie z University of Bristol, vysvětlil, že kombinované účinky kontinentality, teplejšího slunce a zvýšených hladin CO2 by vedly k teplotám mezi 40 C až 50 C, což by savcům znemožnilo najít potravu. a vodní zdroje. Lidé, stejně jako jiné druhy, by nebyli schopni ochladit svá těla potem, což by nakonec vedlo k jejich zániku.

Studie předpovídá, že v době, kdy se zformuje superkontinent, nazývaný Pangea Ultima, by se hladiny CO2 mohly zvýšit ze současných 400 částic na milion (ppm) na více než 600 ppm. Vědci zdůrazňují důležitost snížení emisí skleníkových plynů, aby se předešlo tomu, že tyto budoucí scénáře nastanou dříve.

Spoluautorka studie, Dr. Eunice Lo, zdůraznila naléhavost řešení současné klimatické krize, protože extrémní horko již ovlivňuje lidské zdraví. Je zásadní pracovat na dosažení nulových čistých emisí co nejdříve, aby se zmírnily škodlivé důsledky rostoucích teplot.

Vědci navíc naznačují, že při zvažování obyvatelnosti jiných planet je třeba vzít v úvahu rozložení kontinentů. Planeta v obyvatelné zóně sluneční soustavy může být stále neobyvatelná, pokud jsou kontinenty soustředěny v jednom superkontinentu.

Tato studie zdůrazňuje potenciální strašlivé důsledky změny klimatu a posiluje potřebu okamžité akce ke zmírnění jejích dopadů. Zatímco předpokládaný časový rámec je miliony let do budoucnosti, současný dopad rostoucích teplot by neměl být ignorován.

Zdroje:

– Studie vedená Dr. Alexanderem Farnsworthem a Dr. Eunice Lo z University of Bristol, publikovaná v Nature Geoscience