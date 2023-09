Experimenty na zkamenělém hmyzu vrhají světlo na skutečné barvy

By

Tým výzkumníků z Nanjing University, Čínské akademie věd a University College Cork vyvinul techniku, která může umožnit odhad zbarvení u některých zkamenělých hmyzu. Předchozí studie ukázaly, že je obtížné určit skutečné zbarvení zkamenělého hmyzu, s výjimkou toho, který se zachoval v jantaru. Tyto fosilie jsou typicky monochromatické a mají jedinečné vzory v odstínech šedé. Ve své nedávné studii publikované v Proceedings of the Royal Society B tým popisuje svůj přístup a zjištění.

Aby vědci odhadli barevné vzory, porovnávali moderní hmyz vzhledově podobný zkamenělým vzorkům, které dříve získali. Tento moderní hmyz byl zabalen do hliníkové fólie a podroben simulované fosilizaci pečením při teplotách v rozmezí 200° až 500° C. Tým poté vzorky zkoumal pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu a porovnal je se zkamenělými vzorky.

Jejich zjištění odhalila, že tmavší skvrny na pečených vzorcích odpovídaly oblastem exoskeletu, které byly bohaté na melanin, tmavý pigment. Tyto tmavší skvrny byly odolnější vůči teplu, což naznačuje, že byly také odolnější vůči degradaci. To naznačuje, že tmavší oblasti na zkamenělém hmyzu pravděpodobně představují části starověkých tvorů, které také měly vyšší obsah melaninu. Proto by tyto tmavší oblasti mohly poskytnout vodítko k odhadu zbarvení fosilií.

Tým také pozoroval, že zahřívání hmyzu způsobilo přechodnou fázi, kdy úplně zčernaly, než přešly do různých vzorů. To naznačuje, že experimenty jako jejich by mohly usnadnit nový výzkum odhadu zbarvení zkamenělého hmyzu.

Na závěr tato studie demonstruje novou techniku ​​pro odhadování barevných vzorů u zkamenělého hmyzu. Porovnáním moderního hmyzu podrobeného simulované fosilizaci s fosilizovanými vzorky vědci identifikovali tmavší oblasti, které pravděpodobně odpovídaly částem starověkých tvorů s vyšším obsahem melaninu. Tato technika otevírá nové cesty pro studium zbarvení u fosilizovaného hmyzu.

Zdroj: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333