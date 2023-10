Nové objevy na Jupiterově měsíci Europa: CO₂, oceány a teplo

By

Pozorování z teleskopu Jamese Webba odhalila přítomnost oxidu uhličitého (CO₂) na povrchu Jupiterova měsíce Europa. Tento objev otevřel fascinující možnosti o složení Měsíce a potenciálu podporovat život. CO₂ mohl pocházet z vnějšku, ale je také možné, že prosákl silnou vrstvou ledu, která pokrývá povrch Evropy. Kromě toho přítomnost CO₂ naznačuje existenci globálního oceánu pod ledem.

Existují dvě vysvětlení původu CO₂: mohl by být rozpuštěn v oceánu Evropy, podobně jako oceány na Zemi; nebo by to mohl být vedlejší produkt rozkladu organických sloučenin, jako jsou aminokyseliny nebo jiné uhlíkaté sloučeniny. Ložiska CO₂ jsou soustředěna v oblasti zvané Tara Regio a jsou relativně nedávná. Podmínky povrchu Europy však způsobují, že CO₂ je nestabilní po dlouhou dobu.

Na rozdíl od Saturnova měsíce Enceladus nemá Evropa běžné erupce gejzíru, které by poskytly spektrografickou analýzu rozpuštěných solí. Vědci se nicméně domnívají, že Evropa spolu s Jupiterovým měsícem Ganymedem a Enceladem má pod povrchem globální tekutý oceán. Existují také další potenciální kandidáti na globální tekuté oceány, jako je Callisto, Titan, Triton, Dione a trpasličí planety Ceres a Pluto. K potvrzení těchto podezření je však potřeba více údajů.

Sonda Galileo, která obíhala kolem Jupiteru, poskytla před více než 25 lety první náznaky globálního oceánu na Europě. Podrobné fotografie ledového povrchu Měsíce odhalily ledové vory, úlomky ledu, které jakoby znovu zamrzly v náhodných pozicích. To naznačovalo, že ledová pokrývka byla relativně tenká, možná jen několik kilometrů tlustá. Pod ledem leží hluboký oceán, jehož hloubka se odhaduje na 80 až 150 kilometrů a pravděpodobně obsahuje dvakrát až třikrát větší množství vody, než jaké se nachází v oceánech Země.

Existence tekutého oceánu na Europě implikuje přítomnost zdrojů tepla. Teplo je pravděpodobně generováno gravitačními tlaky vyvíjenými Jupiterem, které způsobují slapové síly. Měsíce jako Io, Europa a Ganymedes jsou ovlivněny slapovými silami a vykazují orbitální rezonance. Tento jev deformuje jejich oběžné dráhy, činí je excentričtějšími a uvnitř jejich vnitřku generuje teplo. Zejména Io zažívá intenzivní sopečnou činnost v důsledku tření hornin, s více než 150 aktivními krátery v daném okamžiku.

Europa zažívá podobný, ale méně intenzivní účinek, udržuje svůj podpovrchový oceán tekutý. V roce 2012 Hubbleův teleskop detekoval emise vodní páry z jižního pólu Evropy, které nebyly detekovány sondou Galileo. Magnetometr na palubě Galilea také přispěl k objevu evropského oceánu tím, že detekoval malé anomálie v magnetickém poli Jupitera způsobené elektrickými proudy uvnitř Měsíce. To naznačuje přítomnost rozpuštěných solí v podpovrchovém oceánu.

Ledová skořápka Evropy „odděluje“ svůj povrch od skalnatého nitra a praskliny pozorované na povrchu mohou být jizvami po přílivových pohybech. Spektra pořízená sondou Galileo naznačují přítomnost síranů vápenatých a hořečnatých. Účinek byl však mnohem slabší ve srovnání s Ganymedem, což je větší měsíc s vlastním skrytým oceánem a kovovým jádrem složeným ze železa a niklu.

Celkově vzato, nedávná pozorování a objevy na Europě poskytují další důkazy o potenciálu podmínek pro udržení života na Jupiterově měsíci. K odhalení záhad tohoto fascinujícího nebeského tělesa je nezbytný další průzkum a výzkum.

