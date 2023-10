Vznik biopočítačů, technologie, která využívá biologické části jako hardware ve výpočetních zařízeních, znamená revoluční skok na poli technologie. Mezinárodní tým specialistů ve spolupráci s tvůrci DishBrain, zařízení složeného z živých mozkových buněk, které se naučilo hrát hru Pong, naléhá na společnost, aby se pozastavila, pochopila a zodpovědně využila sílu této nové technologie.

Etické dimenze biopočítačů vyvolávají důležité filozofické otázky o lidském vědomí a životě. Koncept toho, co je v kontextu dnešní technologie považováno za „vědomé“, zůstává do značné míry nedořešen. Různé popisy vědomí nebo inteligence mají různé důsledky pro biologicky založené inteligentní systémy. Schopnost trpět, spíše než uvažování nebo řeč, může být důležitějším faktorem při zvažování morálního statusu těchto systémů.

Potenciální aplikace biopočítačů přesahují vytváření chytrých strojů. Například DishBrain má potenciál zlepšit naše chápání nemocí, jako je epilepsie a demence. Použitím rozmanitějších buněčných linií by budoucí modely screeningu léků mohly být reprezentativnější pro pacienty v reálném světě, což by vedlo k rychlejšímu a lepšímu vývoji léků.

Kromě toho jsou ekologické důsledky biopočítačů hluboké. Tradiční výpočetní technika na bázi křemíku spotřebovává značné množství energie, zatímco lidský mozek pracuje s pouhými 20 watty. Zkoumáním biopočítačových alternativ pro zpracování úloh, které jsou známé svou energetickou účinností, může IT průmysl přispět ke snížení emisí uhlíku.

Tato oblast biopočítačů otevírá nové možnosti pro technologický pokrok a zároveň vyvolává důležité etické úvahy. Vyžaduje pečlivé zkoumání a odpovědný přístup, aby bylo zajištěno, že tato technologie je zkoumána a používána eticky a udržitelně.

