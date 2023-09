Úplné zatmění roku 2024: Velkolepá astronomická událost v Erie v Pensylvánii

By

Úplné zatmění v roce 2024 je mimořádným astronomickým úkazem, který region uchvátí a nabídne zážitek na celý život. Zatímco oblast Pittsburghu bude svědkem částečného zatmění, ti, kdo se chtějí ponořit do úplné tmy, se budou chtít vydat na sever po I-79 do Erie v Pensylvánii. Jako jediné velké město v Pensylvánii na cestě totality se Erie připravuje na masivní příliv návštěvníků v rozmezí od 65,000 250,000 do XNUMX XNUMX lidí.

Aby se vyhovělo nárůstu turistů, různá ubytování v Erie, jako jsou hotely, penziony a kempy, jsou již vyprodána. Město přijímá víkend zatmění pořádáním řady akcí. Námořní muzeum Erie, vinařská země Lake Erie a Lake Erie Speedway plánují aktivity na oslavu této nebeské události.

Chris Temple, zástupce VisitErie.com, zdůrazňuje, že párty na parkovištích a setkání na střeše nabídnou jedinečné příležitosti, jak být svědky přechodu ze dne do noci. Temple zdůrazňuje, že je důležité plánovat dopředu, a doporučuje, aby se zařídily s dostatečným předstihem, aby byl zajištěn bezproblémový zážitek pro rodiny.

Při zatmění, které nastane v pondělí 8. dubna 2023, bude úplná tma trvat tři minuty a 40 sekund. Aby byla zajištěna bezpečnost řidičů, budou podél I-79 a I-90 umístěny značky, které upozorňují na náhlou tmu a zmírňují potenciální nehody.

Erie vytvořil specializovanou webovou stránku poskytující komplexní informace a zdroje pro zájemce o zatmění, včetně možností ubytování. Tato nebeská událost nabízí lidem vzácnou příležitost pozorovat hvězdy a žasnout nad divy vesmíru.

Zdroj: KDKA Bez URL