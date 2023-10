Nové stavy elektronů v roztavených solích by mohly ovlivnit výkon solných reaktorů

Vědci zjistili, že elektrony mohou při interakci s roztavenými solemi vytvářet tři různé stavy, což je zjištění, které by mohlo mít důsledky pro výkon reaktorů poháněných solí. Vědci z Oak Ridge National Laboratory a University of Iowa simulovali zavedení přebytečného elektronu do roztavené soli chloridu zinečnatého a pozorovali tři možné scénáře. V jednom scénáři se elektron stane součástí molekulárního radikálu se dvěma ionty zinku. V jiném se elektron lokalizuje na jediném iontu zinku. Ve třetím scénáři je elektron rozptýlen difúzně přes více iontů soli.

Reaktory s roztavenou solí se zvažují pro budoucí jaderné elektrárny a pochopení toho, jak záření ovlivňuje chování roztavených solí, je zásadní. Tato studie vrhá světlo na interakce mezi elektrony a solemi při vystavení vysokému záření. Vědci zjistili, že elektron může usnadnit tvorbu různých druhů, včetně dimerů a monomerů zinku, nebo může být delokalizován. Tato počáteční zjištění vyvolávají otázky o tom, jaké jiné druhy by se mohly tvořit v delších časech a jak by mohly reagovat s elektrony a solemi.

Tento výzkum je součástí DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) a byl publikován v The Journal of Physical Chemistry B. Tým pracuje na experimentální identifikaci dalších forem reaktivity. Studie poskytuje cenné poznatky o tom, jak elektrony interagují s roztavenými solemi, ale stále je třeba prozkoumat více. Budoucí výzkum bude zkoumat další solné systémy a účinky záření na roztavené soli.

Zdroj: Oak Ridge National Laboratory