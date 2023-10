Výzkumníci vyvíjejí tužší keramiku se zvýšenou odolností proti praskání

Vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu učinili průlom ve vývoji keramiky tím, že vytvořili materiály, které jsou houževnatější a odolnější vůči praskání. Použitím kombinace atomů kovu s vyšším počtem valenčních elektronů v jejich vnějším obalu vědci našli způsob, jak zvýšit schopnost keramiky zvládat vyšší úrovně síly a napětí.

Keramika je známá svými výjimečnými vlastnostmi, jako je schopnost odolávat vysokým teplotám, odolávat korozi a opotřebení a zachovat si lehký profil. Díky těmto vlastnostem je keramika vhodná pro různé aplikace, včetně leteckých součástí a ochranných povlaků. Jejich křehkost však byla vždy velkou nevýhodou, protože jsou náchylné k rozbití při stresu.

Vědci zaměřili svou studii na třídu keramiky zvanou vysokoentropické karbidy, které mají neuspořádané atomové struktury tvořené atomy uhlíku vázanými s více kovovými prvky ze čtvrtého, pátého a šestého sloupce periodické tabulky. Bylo zjištěno, že kovy z páté a šesté kolony, jako je titan, niob a wolfram, byly klíčové pro zvýšení houževnatosti keramiky kvůli jejich vyššímu počtu valenčních elektronů.

Valenční elektrony jsou elektrony nacházející se v nejvzdálenějším obalu atomu, které se podílejí na vazbě s jinými atomy. Použitím kovů s více valenčními elektrony byli vědci schopni zlepšit odolnost keramiky proti praskání při mechanickém zatížení a namáhání. Keramika vykazovala tažnější chování, podobně jako kovy, což znamená, že by se mohla před rozbitím více deformovat.

Prostřednictvím výpočtových simulací a experimentální výroby a testování tým identifikoval dva vysoce entropické karbidy, které vykazovaly výjimečnou odolnost vůči praskání. Tyto materiály byly schopny se deformovat nebo protahovat, když byly vystaveny mechanickému zatížení nebo namáhání, spíše než aby vykazovaly typickou křehkou odezvu keramiky. Vazby v materiálech se reorganizovaly tak, aby překlenuly otvory o velikosti atomů, které se vytvořily, když byly materiály proraženy nebo odtrženy, čímž se zabránilo tvorbě trhlin.

Výzvou nyní je rozšířit výrobu této houževnaté keramiky pro komerční aplikace. Tento průlom má potenciál způsobit revoluci v různých průmyslových odvětvích, která se spoléhají na vysoce výkonné keramické materiály, od letectví až po biomedicínu. Zvýšená houževnatost keramiky také otevírá dveře pro extrémní aplikace, jako jsou náběžné hrany hypersonických vozidel, kde mohou chránit životně důležité součásti a umožnit vozidlům lépe odolávat nadzvukovým letům.

Tato práce byla podpořena Švédskou výzkumnou radou, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Programme, ARCS Foundation a The Oerlikon Group.

Zdroje:

– Zdrojový článek: „Výzkumníci vyvíjejí tužší keramiku se zvýšenou odolností proti praskání“ – Kalifornská univerzita v San Diegu

– Definice keramiky: Britannica.com

– Definice valenčních elektronů: Chemistry LibreTexts