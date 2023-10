Vědci objevili vysoké hladiny helia v arktické lávě, což naznačuje, že zemské jádro uniká

By

Vědci učinili zajímavý objev, který může naznačovat únik v zemském jádru. Vysoké hladiny helia-3 (³He), vzácného izotopu, byly nalezeny v 62 milionů let starých proudech lávy na Baffinově ostrově v arktickém souostroví. Toto zjištění zpochybňuje přesvědčení, že zemské jádro, obří koule roztaveného železa ve středu planety, je zapouzdřeno a izolováno.

Typicky, ³Nalezený ve skalách pochází z materiálu bombardovaného Sluncem během raných fází existence planety. Vzhledem k tomu, že Země neprodukuje mnoho ³He a to málo, co uniká do vesmíru kvůli slunečnímu záření, je dnes neobvyklé objevovat vysoké hladiny tohoto izotopu v horninách. Většina hornin bohatých na ³He byla vysledována až k zemskému plášti.

Hladiny ³Našel v lávových olivínových kamenech Baffinových ostrovů daleko přesahují to, co vědci považovali za možné. Zemský plášť, který neustále uvolňuje lávu a pohlcuje části kůry, postupem času přirozeně ztrácí část původně zachovaného ³He. Pokud však množství ³He v hornině překročí určitou mez, naznačuje to, že helium pochází z jiného zdroje.

Tento objev vede výzkumníky k úvahám o možnosti, že helium pochází ze zemského jádra. To zpochybňuje předchozí chápání, že jádro a vnější vrstvy planety, včetně pláště a kůry, jsou chemicky stabilní a nepřenášejí mezi sebou materiál. Pokud toto zjištění platí, naznačuje to, že hluboké nitro naší planety je dynamičtější, než se dříve myslelo, s prvky pohybujícími se mezi kovovým jádrem a skalnatými částmi Země.

Nyní probíhají další vyšetřování, aby se zjistilo, zda ze zemského jádra unikají i jiné prvky než helium a jak a kdy tyto prvky migrují do skalnatých součástí planety. Tato průlomová studie vrhá světlo na složitou a dynamickou povahu naší planety a má potenciál revidovat naše chápání jejích vnitřních procesů.

