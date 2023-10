Trvalý dopad komerčního lovu velryb na genetickou rozmanitost velryb

By

Komerční lov velryb ve 20. století nejen výrazně snížil velrybí populace, ale měl také dlouhodobé účinky na genetickou rozmanitost dnešních přeživších velryb, uvádí studie Oregonské státní univerzity. Vědci porovnávali DNA z velrybích kostí nalezených na ostrově South Georgia poblíž opuštěných velrybářských stanic s DNA ze současných populací velryb. Studie našla silné důkazy o ztrátě mateřských linií DNA u modrých a keporkaků, které jsou často spojovány s kulturními vzpomínkami, jako jsou místa krmení a rozmnožování, které se předávají z generace na generaci.

Ostrov South Georgia, který se nachází v jižním Atlantském oceánu, byl domovem několika velrybářských stanic, které fungovaly od přelomu století do šedesátých let. Během tohoto období bylo na jižní polokouli zabito přes 1960 miliony velryb, přičemž 2 175,000 bylo zabito poblíž Jižní Georgie. Ostrov je stále posetý velrybími kostmi, z nichž některé jsou staré více než 100 let, což poskytuje důkaz o velikosti masakru.

Zatímco populace velryb v jižním Atlantiku se od zastavení komerčního lovu velryb začaly zotavovat, pozorování velryb v okolí Jižní Georgie zůstává nízké. To naznačuje, že místní populace mohly být vyhubeny nebo lokálně vyhynuly. Nepřítomnost velryb na krmištích po dobu 60 let ukazuje na ztrátu kulturní paměti. Nyní však existují náznaky, že velryby znovu objevují toto stanoviště a vracejí se do oblasti.

Studie analyzovala DNA z kostí keporkaků, modrých velryb a plejtváků nalezených na ostrově South Georgia. Zatímco genetická rozmanitost mezi velrybami zůstává vysoká, existují známky ztráty linií mateřské DNA v populacích modrých a keporkaků. Je zásadní zachovat genetickou informaci z těchto velryb, aby se zabránilo další ztrátě mateřských linií, protože zbývající velryby stárnou a umírají.

Tento výzkum poskytuje vhled do genetické historie populací velryb a zdůrazňuje potřebu porozumět dopadu minulých velrybářských aktivit. Vyvolává také obavy z možného zhoršení DNA ve velrybích kostech v důsledku rostoucích teplot způsobených změnou klimatu. Uchování této genetické historie na neurčito je zásadní pro budoucí výzkum a úsilí o zachování.

Zdroj: Oregon State University [Adresa URL není zadána]