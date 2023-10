Přímé zobrazení vazby glykanů na biomolekuly na úrovni jedné molekuly

Tým organických chemiků z Max-Planck Institute for Solid-State Research ve spolupráci s výzkumníky z University of Tübingen a University of Copenhagen vyvinul mikroskopickou metodu pro zachycení obrázků glykanů vázaných na biomolekuly. Glykany, což jsou sacharidy zapojené do různých biologických procesů, se typicky nacházejí na buněčných površích. Tento výzkum, publikovaný v Science, představuje průlom v zobrazovacích technikách na úrovni jedné molekuly.

Glykany hrají klíčovou roli při skládání proteinů a byly rozsáhle studovány kvůli jejich významu v biologických procesech. V této studii vědci použili techniku ​​elektrospreje k vytlačení glykanů vázaných na molekuly lipidů a proteinů (známé jako glykosaminoglykany a glykokonjugáty) na stříbrné a měděné povrchy. To umožnilo přímé zobrazování molekul pomocí skenovací tunelové mikroskopie.

Využitím této techniky byl výzkumný tým schopen identifikovat specifické monosacharidy v glykanových řetězcích a získat přehled o orientaci a pozicích připojení glykanů na proteinových páteřích. Vědci také demonstrovali aplikaci této zobrazovací metody zachycením obrazů glykanů vázaných na kyslík vázaných na mucinové proteiny, což by mohlo potenciálně pomoci při detekci časných biomarkerů rakoviny.

Tato nová zobrazovací technika má obrovský potenciál v různých výzkumných snahách, včetně identifikace neznámých glykolipidů a glykoproteinů. Schopnost vizualizovat sekvence a umístění glykanů na úrovni jedné molekuly poskytuje cenné poznatky o strukturních vlastnostech a funkčních rolích těchto sacharidů v biologických procesech.

