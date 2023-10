Dinukleární rutheniový komplex umožňuje vysoce selektivní fotokatalytickou redukci CO2

By

Vědci z University of Tsukuba dosáhli významného pokroku v oblasti obnovitelné energie, když vyvinuli komplex dvoujaderného ruthenia (Ru), který funguje jako účinný fotokatalyzátor pro přeměnu CO2 na oxid uhelnatý (CO). Tento průlom je velkým příslibem pro řešení vyčerpávání fosilních paliv a boj proti globálnímu oteplování.

Podobně jako proces fotosyntézy v rostlinách je přeměna a skladování sluneční energie na chemickou energii zásadní pro řešení environmentálních problémů. Tým využil silné fotokatalytické vlastnosti dvojjaderného komplexu Ru k dosažení vysoce účinné reakce na redukci CO2, což má za následek selektivitu pro CO99 přes XNUMX %.

K provedení experimentu byla směs dimethylacetamidu a vody obsahující dvoujaderný komplex Ru jako fotokatalyzátor a obětované redukční činidlo vystavena světlu s centrální vlnovou délkou 450 nm v atmosféře CO2. Po 10 hodinách bylo veškeré redukční činidlo spotřebováno a CO2 byl úspěšně přeměněn na CO.

Vědci určili, že maximální kvantový výtěžek reakce při 450 nm byl 19.7 %. Je pozoruhodné, že fotokatalytická redukce CO2 probíhala s pozoruhodnou účinností, i když byla počáteční koncentrace CO2 v plynné fázi snížena na 1.5 %. To naznačuje, že téměř veškerý vnesený CO2 by mohl být přeměněn na CO.

Zvýšená stabilita nově vyvinutého dvoujaderného komplexu Ru je připisována silnému chelatačnímu účinku použitého ligandu. Dvě části komplexu Ru komplexu se účastní fotosenzibilizace, čímž se dále zvyšuje jeho stabilita za reakčních podmínek.

Cílem vědců je dále zvýšit katalytickou aktivitu komplexu Ru, aby vytvořili reakční systém schopný účinně řídit proces snižování CO2, a to i při nižších koncentracích CO2 ekvivalentních koncentracím v zemské atmosféře.

Tento výzkum otevírá nové možnosti pro využití solární energie k přeměně CO2 na chemikálie s přidanou hodnotou a poskytuje slibný přístup k boji proti negativním účinkům emisí uhlíku.

