Nejhlubší známý důkaz bělení korálových útesů objevený v Indickém oceánu

Nová studie provedená vědci z University of Plymouth odhalila nejhlubší známé důkazy bělení korálů na korálovém útesu, který je téměř 300 stop pod povrchem v Indickém oceánu. K bělení korálů dochází, když stresory, jako jsou změny teploty, živin nebo světla, způsobí, že korály vypudí řasy zooxanthellae žijící v jejich tkáni, což vede k jejich zbělení. Nejčastější příčinou bělení korálů je oteplování oceánů v důsledku změny klimatu.

Mezofotické korálové ekosystémy, které sídlí v hlubších a chladnějších vodách, byly dříve považovány za útočiště pro mělké útesy. Studie však zjistila omezenou konektivitu mezi těmito ekosystémy a mělkými korály, což zdůrazňuje potřebu porozumět jejich náchylnosti k oteplování oceánů. Bělení ve středním Indickém oceánu bylo připsáno dipólu Indického oceánu, který způsobil 30% zvýšení teploty oceánu a poškodil 80 % korálových útesů v hloubkách, o kterých se předpokládá, že jsou odolné vůči oteplování.

Dr. Philip Hosegood, spoluautor studie, vyjádřil překvapení nad nálezy a uvedl, že hlubší korály byly považovány za odolné vůči oteplování oceánů kvůli chladnějším vodám, které obývají. Tato studie však ukazuje, že hlubší útesy jsou také ohroženy změnou klimatu.

Studie s názvem „Mezofotické bělení korálů spojené se změnami v hloubce termoklinu“ byla publikována v časopise Nature Communications. Vědci z University of Plymouth provádějí studie ve střední části Indického oceánu již více než deset let. Během svých výzkumných plaveb využívají kombinaci dat generovaných satelitem, monitorování in situ a podvodních robotů ke shromažďování informací o oceánografii a biologické rozmanitosti regionu.

Vědci objevili důkazy o poškození korálů během výzkumné plavby v listopadu 2019. Dálkově ovládaná podvodní vozidla s monitorovacími kamerami zachytila ​​snímky vybělených korálů, zatímco mělké vodní útesy nevykazovaly žádné známky bělení. Další analýza dat shromážděných během plavby a také satelitní informace o teplotách oceánů odhalily, že bělení bylo způsobeno prohloubením termokliny, což je způsobeno změnou klimatu zesilující přírodní cykly variability.

Studie zdůrazňuje zranitelnost mezofotických korálových ekosystémů vůči tepelnému stresu a zdůrazňuje význam monitorování mořského dna hlubokých oceánů. Obnova velkých částí útesu od doby bělení ukazuje, že mezofotické korály mají potenciál se zotavit, ale také vyvolává obavy z dopadu budoucích událostí bělení na úmrtnost korálů a ztrátu biologické rozmanitosti.

Výzkumníci dospěli k závěru, že rozšíření našeho chápání dopadů změny klimatu na hlubinné korály je zásadní, protože tyto ekosystémy zůstávají do značné míry nedostatečně prozkoumány. Kombinovaný vliv El Niño a dipólu Indického oceánu zhoršuje dopady pociťované v regionu a zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu a úsilí o zachování ochrany těchto kritických stanovišť.

