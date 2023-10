Složitý tanec mezi nervovým a imunitním systémem: Postřehy z Neuro-imunitní osy

By

Navzdory tomu, že se jedná o odlišné entity, mají nervový a imunitní systém složitý vzájemně závislý vztah. Tento složitý tanec mezi dvěma systémy, známý jako neuroimunitní osa, hraje klíčovou roli při organizování různých fyziologických procesů v mozku, kůži a gastrointestinálním traktu. Komunikace mezi buňkami v těchto systémech fascinovala vědce, jako je Isaac Chiu, imunobiolog z Harvard Medical School.

Chiuův výzkum se zaměřil na odhalení komplexních interakcí mezi T buňkami, mikrogliemi a bakteriemi v kontextu neurodegenerace, bakteriálních kožních infekcí a mikrobiálních infekcí, jako je meningitida, antrax a kolitida. Jeho objevy vrhly světlo na nové mechanismy bolesti a zánětu a odhalily roli neuronů, imunitních buněk a mikrobů v těchto procesech.

Bolest, základní schopnost těla vnímat nebezpečí, je úzce spojena s imunitním systémem. Nociceptorové neurony, které jsou zodpovědné za zprostředkování bolesti, interagují s imunitními buňkami prostřednictvím obousměrného přeslechu. Imunitní buňky produkují látky, které mohou přímo ovlivňovat nervy, díky čemuž jsou citlivější na bolest. Nociceptory zase ukládají neuropeptidy, které imunitní buňky dokážou vnímat, a ovlivňují tak jejich chování.

Výzkumný tým Chiu se zaměřil na neuropeptidy, jako je peptid související s genem kalcitoninu (CGRP) a jejich interakci s imunitními buňkami, zejména makrofágy, neutrofily, monocyty, T lymfocyty a B lymfocyty. Tým zjistil, že interakce mezi těmito neuropeptidy a receptory imunitních buněk mohou ovlivnit produkci cytokinů, polarizaci makrofágů, nábor neutrofilů a reakce T buněk. Tyto neuropeptidy hrají silnou regulační roli v imunitě.

V souvislosti s mikrobiálními infekcemi Chiuův tým odhalil fascinující poznatky o tom, jak mohou být vlákna bolesti unesena bakteriemi. Například u meningitidy způsobené Streptococcus pneumoniae a Streptococcus agalactiae tyto patogeny aktivují nociceptorové neurony prostřednictvím toxinu tvořícího póry zvaného pneumolysin. Tato aktivace má za následek produkci CGRP, který zase potlačuje produkci ochranných cytokinů makrofágy, což umožňuje bakteriím přežít a snadněji napadnout mozek.

Prostřednictvím svého výzkumu byli Chiu a jeho tým schopni manipulovat s neuroimunitní osou na zvířecích modelech, aby zlepšili schopnost imunitního systému bojovat s bakteriálními infekcemi, jako je meningitida. Zacílením specifických molekulárních interakcí a použitím in vivo a in vitro přístupů získali pohled na komplexní souhru mezi neurony, imunitními buňkami a mikroby.

Tento výzkum má významné důsledky pro terapeutické strategie. Zacílením na dráhy bolesti, jako je blokování CGRP, může být možné posílit imunitní reakce proti infekcím. Pochopení neuroimunitní osy otevírá zcela novou oblast možností léčby různých onemocnění a infekcí.

