Sólo stealth místo a relaxační ponor na řece: 145. den na Appalačské stezce

V den 145 Appalačské stezky měl turista klidnou noc a probudil se v 9:35 s pocitem osvěžení. Poté, co si užili poklidné ráno na svém sólovém stealth místě, začali svou túru s monstrózním energetickým nápojem k snídani. S lehčím balením a kofeinovou posilou měli dobrou náladu, když se vydali na stezku.

Před ranním dlouhým sjezdem musel turista zdolat ještě jeden 4k kopec. Postupovali směrem ke svému cíli dobýt všech 48 vrcholů New Hampshire nad 4,000 stop. Do této chvíle již dokončili 19 těchto vrcholů.

Během svého výšlapu si výletník rád poslouchal audioknihu a těšil se, že ji brzy dokončí. Plánovali založit „The Maine Woods“ od Thoreaua při procházce lesy Maine. Náhodné setkání s ostatními turisty podél řeky Androscoggin vedlo k osvěžující koupeli ve vodě. Strávili nějaký čas chatováním s ostatními turisty a dokonce se na YouTube podívali na upoutávku na film s názvem „Kung Fury“.

Po návratu na stezku kolem 3:1,500 potkal turista známé tváře, které neviděl od NOC. Uvažovali o více než XNUMX mil stezce, kterou urazili od svého posledního setkání. Navzdory objížďce kvůli propadu řeky našel turista vhodné místo pro stealth stan na vrcholu hory. Užili si jednoduchou večeři u ohně, která se skládala z vermontského ostrého čedaru, salámu a hovězích tyčinek, chia mio a cukroví. Aby doplnili svou výživu, brali také multivitamínové gumičky.

Když se turista usadil na noc, těšili se na brzký start následujícího dne. Jejich cílem bylo dostat se k rybníku Speck a nedalekému úkrytu, což znamenalo jejich vstup do konečného stavu stezky: Maine. Byla by to 21 mil dlouhá cesta, která by je přivedla blíže k naplnění jejich dobrodružného výletu.

Zdroje:

– Dobrodružné archivy – https://adventurearchives.org/

– The Trek – https://thetrek.co/