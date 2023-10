Regionální oceánské modely založené na datech nezbytné pro plánování, ukazuje studie Rudého moře

By

Nedávná studie provedená vědci z King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) zdůraznila důležitost začlenění jemnozrnných regionálních dat do oceánských modelů pro přesné plánování a rozhodování. Studie se zaměřila na oblast Rudého moře a vyvinula první přesnou historickou rekonstrukci oběhu Rudého moře pomocí oceánského modelu s vysokým rozlišením.

Tradiční globální modely oceánů používají hrubé mřížky a nejsou schopny poskytnout přesné analýzy menších regionálních moří. Toto omezení má významné finanční a vědecké důsledky, protože průmyslová odvětví a výzkumní pracovníci se spoléhají na globální data, která nezachycují specifické vlastnosti regionálních vod.

Aby se tento problém vyřešil, výzkumníci z KAUST integrovali všechna dostupná data z družic a oceánů in situ, začlenili vylepšenou batymetrii a použili prostorovou mřížku s vysokým rozlišením. Také doladili své parametry oceánského modelu pomocí rozsáhlých experimentů s citlivostí. Výsledkem byl výpočetně efektivní souborový přístup, který zohledňoval nejistoty a přesně zobrazoval fyziku Rudého moře.

Reanalýza Rudého moře odhalila nové charakteristiky současné cirkulace, teploty, slanosti a oceánského chování, které nebyly patrné v globálních modelech. Přesně reprodukoval sezónní anomálie, meziroční změny slanosti a trendy teploty a hladiny moře. Je pozoruhodné, že v létě identifikoval třívrstvý transportní proud přes průliv Bab-al-Mandab, který byl dříve v globálních modelech simulován jako dvouvrstvý transport.

Zjištění této studie demonstrují důležitost generování přesných regionálních modelů a souborů dat s využitím místních dat pro rozhodování, zejména ve vztahu k megarozvojům probíhajícím v oblasti Rudého moře. Studie zdůrazňuje hodnotu regionálních oceánských modelů založených na datech při zlepšování našeho porozumění a předpovědi regionálních klimatických vzorců a dynamiky.

Práce výzkumného týmu byla publikována v Bulletinu Americké meteorologické společnosti.

Definice:

– Reanalýza: Proces použití numerického modelu ke generování nového souboru dat minulých klimatických podmínek začleněním všech dostupných pozorování do modelu.

– Bathymetrie: Měření hloubky vody v oceánech, mořích nebo jezerech.

– Ensemble approach: Metoda, která kombinuje simulace více modelů, aby poskytla robustnější a přesnější reprezentaci studovaného systému.

Zdroje:

– Sanikommu, S., a kol. (2023). Využití regionálních reanalýz oceánů ve vysokém rozlišení: Příklad s Rudým mořem. Bulletin Americké meteorologické společnosti, DOI: 10.1175/BAMS-D-21-0287.1

„Regionální modely oceánů založené na datech nezbytné pro plánování, ukazuje studie Rudého moře.“ Phys.org, https://phys.org/news/2023-10-data-driven-regional-ocean-essential-red.html. Zpřístupněno 2. října 2023.