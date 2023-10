Letmý pohled do tajemného světa temných galaxií

Temná hmota, tajemná a nepolapitelná látka, která tvoří významnou část našeho vesmíru, astronomy nepřestává fascinovat. I když to zůstává do značné míry nepozorovatelné, vědecké modely naznačují, že temná hmota tvoří neuvěřitelných 26 % vesmíru, což převyšuje množství běžné hmoty, kterou můžeme vidět.

Ve snaze porozumět tajemstvím vesmíru se astronomové setkali s galaxiemi, jejichž složení je převážně temná hmota. Jedním z takových objevů byla Ultra difuzní galaxie Dragonfly 44 (UDG) v roce 2016. Navzdory její hmotnosti srovnatelné s naší Mléčnou dráhou, nedostatek jasných hvězd a typické galaktické struktury naznačovaly dominanci temné hmoty v této záhadné galaxii.

Vědci také narazili na „téměř temné galaxie“, které nejsou úplně tmavé. Tyto galaxie mají omezenou svítivost a obsahují značné množství temné hmoty. V průlomovém odhalení vědci mohli nedávno identifikovat dosud největší téměř temnou galaxii.

Toto nebeské těleso, kterému se říká galaxie Nube, se odhaduje na přibližně 10 miliard let. K jeho objevu došlo na základě analýzy dat shromážděných projektem IAC Stripe 82 Legacy Project, který se zaměřil na konkrétní oblast oblohy snímanou teleskopem SDSS. To, co odlišuje Nube, je jeho pozoruhodný poloměr poloměru 22,500 XNUMX světelných let, třikrát větší než průměr UDG.

Navíc galaxie Nube vykazuje neuvěřitelně nízkou úroveň optických emisí, což má za následek povrchovou jasnost pouze 26.75 mag/arcsec2. Abychom to uvedli do perspektivy, pravidelné UDG, které jsou již považovány za jednu z nejslabších galaxií v pozorovatelném vesmíru, mají povrchovou jasnost, která je desetkrát jasnější. Ve skutečnosti jsou objekty hlubokého nebe nad 22 mag/arcsec považovány za slabé, přičemž zcela tmavá obloha měří povrchovou jasnost 21.8 mag/arcsec.

S hvězdnou hmotností přibližně 390 milionkrát větší než naše Slunce, Nube bledne ve srovnání se svítivostí Mléčné dráhy. Je však důležité poznamenat, že i typické UDG obsahují pouze o 1 % více hvězd než naše domovská galaxie, což činí srovnání těchto dvou typů galaxií poněkud nespravedlivé.

Objev galaxie Nube podnítil strhující diskuse mezi vědci o jejím původu a jedinečných vlastnostech. Je jeho zvláštní povaha výsledkem jeho formování, nebo se později stalo něco transformačního? Budoucnost nabízí vzrušující vyhlídky na odhalení záhady těchto temných galaxií.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Co je temná hmota?

Odpověď: Temná hmota je forma hmoty, která nevyzařuje, neabsorbuje ani neodráží světlo, takže je tradičními prostředky neviditelná a nezjistitelná. Předpokládá se, že tvoří asi 26 % vesmíru.

Otázka: Co je to téměř tmavá galaxie?

Odpověď: Téměř tmavá galaxie označuje galaxii, která má omezenou svítivost a obsahuje značné množství temné hmoty. Tyto galaxie nejsou úplně temné, ale blíží se této definici.

Otázka: Jak byla objevena galaxie Nube?

Odpověď: Galaxie Nube byla identifikována analýzou dat z projektu IAC Stripe 82 Legacy Project. Projekt se zaměřil na konkrétní oblast oblohy snímanou dalekohledem SDSS.

Otázka: Jaká je srovnání galaxie Nube s Mléčnou dráhou?

A: Galaxie Nube má hvězdnou hmotnost přibližně 390 milionůkrát větší než naše Slunce, zatímco Mléčná dráha je přibližně 3,800krát hmotnější. Srovnání těchto dvou je však náročné, protože i typické UDG mají výrazně méně hvězd než Mléčná dráha.

Otázka: Co znamená objev temných galaxií?

A: Objev temných galaxií vyvolává zajímavé otázky o původu a povaze takových nebeských těles. Vědci jsou fascinováni tím, zda se jejich zvláštní vlastnosti objevily během formování, nebo byly výsledkem pozdějších transformačních událostí.