Dark Photon identifikován jako potenciální kandidát na temnou hmotu

Nedávná analýza provedená výzkumníky z ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics a University of Adelaide naznačuje, že temné fotony mohou být chybějícím článkem k pochopení podstaty temné hmoty. Tmavé fotony jsou hypotetické částice, které by mohly sloužit jako most mezi temným sektorem částic a pravidelnou hmotou.

Temná hmota je záhadná látka, která má gravitační účinek na normální hmotu, což způsobuje, že galaxie rotují rychleji, než se očekávalo, a světlo se ohýbá kolem hmotných objektů. I když existuje několik kandidátů na temnou hmotu, standardní model částicové fyziky nebyl schopen poskytnout vyčerpávající vysvětlení.

Fyzik Nicholas Hunt-Smith a jeho tým zkoumali data z experimentů s urychlovačem částic a zjistili, že přítomnost tmavých fotonů lépe odpovídá pozorovaným výsledkům ve srovnání se standardním modelem. S hladinou spolehlivosti 6.5 sigma se odhaduje, že pravděpodobnost, že temné fotony nevysvětlují pozorování, je přibližně jedna ku miliardě.

Vědci se zaměřili na proces hlubokého nepružného rozptylu, což je způsob, jakým se částice rozptylují po srážce s vysokou energií. Zohlednili také mionovou magnetickou anomálii, která měří odchylku chování mionu v silném magnetickém poli od standardních modelových předpovědí.

Zavedením možnosti tmavých fotonů se zvýšila jejich preference jako kandidáta a výrazně se snížila mionová magnetická anomálie. Tato zjištění podporují hypotézu, že temné fotony by mohly být důkazem pro objev částic.

Zatímco je zapotřebí další výzkum a potvrzení, tým doufá, že jejich zjištění povzbudí další výzkumníky, aby prozkoumali existenci temných fotonů a jejich důsledky pro pochopení temné hmoty.

Zdroj: Journal of High Energy Physics.