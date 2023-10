Binární černé díry mohou být stabilnější, než se dříve věřilo

Vědci zjistili, že binární černé díry mohou být stabilnější, než se původně předpokládalo. Tyto černé díry se tvoří, když se masivní hvězdy zhroutí do nekonečně husté „singularity“. S hmotnostmi mnohem většími než Slunce mají silnou gravitaci, kterou nemůže uniknout ani světlo. Binární černé díry se často tvoří, když kolem sebe obíhají dvě hmotné hvězdy.

Jak se tyto černé díry pohybují, vytvářejí gravitační vlny, které přenášejí moment hybnosti pryč ze systému. To způsobí, že se černé díry stočí do spirály, nakonec se srazí a vytvoří jedinou, masivnější černou díru. Dříve se věřilo, že tento proces je nevyhnutelný a binární černé díry se vždy stanou osamělými objekty.

Vědci však nyní chápou, že vesmír se rozpíná a toto rozpínání se zrychluje díky tomu, co je známé jako temná energie. Tato temná energie způsobuje, že černé díry sedí ve stále se rozšiřující struktuře časoprostoru, což zvyšuje možnost, že by mohla pomoci udržet binární černé díry oddělené.

Výzkumníci z University of Southampton a University of Cambridge tuto myšlenku prozkoumali prostřednictvím složitých matematických modelů. Zjistili, že dvě nerotující černé díry mohou existovat v rovnováze, přičemž expanze vesmíru působí proti jejich gravitační přitažlivosti. To znamená, že z dálky by dvojice černých děr v rovnováze vypadala jako jedna černá díra, takže je obtížné zjistit, zda se jedná o jediný objekt nebo binární systém.

Navíc gravitační přitažlivost mezi binárními černými dírami by zabránila expanzi vesmíru, aby je příliš od sebe odtlačila. Vědci se domnívají, že jejich zjištění by se mohla týkat rotujících černých děr a ještě složitějších systémů černých děr s více objekty.

Studie byla publikována v časopise Physical Review Letters.

Zdroje:

- University of Southampton

- Univerzita v Cambridge