Nedávná fotografie zachycená kamerou Dark Energy Camera namontovanou na chilském 4metrovém dalekohledu Víctor M. Blanco na meziamerické observatoři Cerro Tololo odhalila úžasné vrstvy skořápkové galaxie NGC 3923. Nachází se asi 70 milionů světelných let od Země, NGC 3923 je eliptická galaxie se soustřednými vrstvami připomínajícími cibuli. Tyto vrstvy se rozprostírají na obrovskou vzdálenost 150,000 XNUMX světelných let do vesmíru.

Úchvatný snímek ukazuje symetrickou strukturu galaxie, o které se předpokládá, že vznikla v důsledku galaktického sloučení. V tomto procesu větší galaxie postupně přitahuje hvězdy z disku menší spirální galaxie. Jak se tyto hvězdy integrují do halo větší galaxie, tvoří se soustředné obaly, což vede k výraznému vzhledu NGC 3923.

NGC 3923 vyniká neuvěřitelnými vlastnostmi svých skořápek, a proto je považována za výjimečnou. Nejen, že má největší známou slupku ze všech pozorovaných skořápkových galaxií, ale také se může pochlubit nejvyšším počtem skořápek a největším poměrem mezi poloměry nejvnitřnější a nejvzdálenější skořápky.

Tato skořápková galaxie potenciálně obsahuje až 42 skořápek, které jsou poměrně jemnější než ty, které se nacházejí v jiných skořápkových galaxiích. Nejdříve se vytvořily nejvzdálenější obaly a další obaly se postupně vyvíjely blíže k jádru NGC 3923. Tato galaxie o průměru 150,000 50 světelných let je přibližně o XNUMX % větší než naše vlastní Mléčná dráha.

Symetrická povaha skořápek NGC 3923 dále zdůrazňuje její jedinečnost ve srovnání s jinými skořápkovými galaxiemi, které mají tendenci vykazovat více zkreslených rysů. Tyto pozoruhodné charakteristiky jsou příkladem odlišného vývoje a struktur, které mohou galaxie ztělesňovat na základě svých specifických podmínek.

Je zajímavé, že nedávný snímek Dark Energy Camera zachycuje také několik dalších galaxií a pozoruhodnou gravitační čočku obklopující kupu galaxií PLCK G287.0+32.9 umístěnou v horní části snímku. Gravitační čočka nastává, když masivní objekty mají silná gravitační pole, která ohýbají a zesilují světlo ze vzdálených zdrojů, což způsobuje, že vypadají roztažené.

Představitelé NOIRLab poznamenávají, že gravitační čočky umožňují astronomům zkoumat hluboké otázky o našem vesmíru, jako je povaha temné hmoty a měření Hubbleovy konstanty, která definuje expanzi vesmíru.

Zdroje: NOIRLab NSF