Průzkum Neptunu: Nový návrh na misi na nejvzdálenější planetu

Planetologové byli dlouho fascinováni Neptunem, nejvzdálenější planetou v naší sluneční soustavě, ale vzhledem k jeho extrémní vzdálenosti se ukázalo, že vyslání kosmické lodi na oběžnou dráhu nebo přistání na Neptunu je významnou výzvou. Skupina výzkumníků však předložila radikální nový nápad na budoucí misi k Neptunu, která zahrnuje využití tenké atmosféry Tritonu, největšího měsíce Neptunu.

V nedávném článku vědci zdůraznili úspěšné dokončení testu NASA na nízké oběžné dráze nafukovacího zpomalovače (LOFTID) v roce 2022. Navrhli použít zařízení podobné LOFTID, nazývané aeroshell, ke zpomalení kosmické lodi, když se blíží. Triton. Navzdory tomu, že atmosféra Tritonu má méně než 1/70,000 XNUMX tlaku vzduchu v atmosféře Země, vědci zjistili, že stále může poskytnout dostatečné zpomalení, aby umožnilo kosmické lodi vstoupit na zachycenou oběžnou dráhu kolem Neptunu.

Aby toho bylo dosaženo, orbiter by musel klesnout až 6 mil (10 kilometrů) nad povrch Tritonu. Na rozdíl od jiných nápadů mise, Tritonův nedostatek významných horských pásem snižuje riziko katastrofické kolize. Vědci odhadují, že s využitím techniky aeroshell by mise k Neptunu mohla být dokončena za pouhých 15 let, což je výrazně kratší doba než u současných konceptů mise.

Navíc by tato navrhovaná mise poskytla příležitost studovat Triton, který je považován za jeden z nejzvláštnějších objektů ve sluneční soustavě. Předpokládá se, že se jedná o zachycený objekt Kuiperova pásu, získání detailního pohledu na Triton z pouhých několika kilometrů nad jeho povrchem by přineslo cenné vědecké poznatky.

Zatímco návratová mise k Neptunu představuje řadu problémů kvůli své nesmírné vzdálenosti, tento inovativní návrh nabízí slibné řešení. Využitím atmosféry Tritonu by vědci mohli překonat některé překážky spojené s dosažením a obletem záhadné planety. Aby se tento návrh stal skutečností, bude nutný další výzkum a technologický pokrok.

Definice:

1. LOFTID – Letový test nafukovacího zpomalovače na oběžnou dráhu na nízké oběžné dráze, program NASA určený k vývoji nafukovacího štítu pro ochranu kosmické lodi během sestupu do atmosféry.

2. Aeroshell – Ochranný plášť nebo štít používaný při vstupu do atmosféry ke snížení rychlosti kosmické lodi a její ochraně před extrémním teplem.

3. Kuiperův pás – Oblast sluneční soustavy za Neptunem, obsahující četná malá ledová tělesa a považovaná za pozůstatek rané sluneční soustavy.

