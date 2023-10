Nové nástroje pro astronauty: Zkoumání výzev a inovací pro vesmírnou cestu

Dva odvážní kosmonauti se ve středu 25. října vydali na vesmírnou procházku před Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS), kde narazili na fascinující únik chladicí kapaliny, který byl pozorován na začátku měsíce. Oleg Kononěnko a Nikolaj Chub, oba z ruské vesmírné agentury Roskosmos, se dychtivě pustili do své mimovozové aktivity (EVA) s posláním zdokumentovat a izolovat únik chladicí kapaliny z chladiče.

Během vesmírné vycházky Kononěnko pozorně pozoroval hromadící se čpavek, který vytvořil rostoucí „blobu“ nebo „kapičku“. Tento jedinečný pohled vedl ke kontaminaci jednoho z jeho poutačů, které bylo nutné zajistit v tašce a nechat mimo vesmírnou stanici. Kosmonauti, připraveni na jakékoli potenciální setkání s jedovatým chladivem, pilně čistili své skafandry a nástroje, aby zajistili, že se do stanice nedostane žádná stopa po čpavku.

Při dokumentování radiátoru objevil Kononěnko úžasný pohled: četné jednotné otvory na povrchu panelů. Zaujatě zavolal letovým dispečerům v Moskevském řízení mise a popsal je, že mají „velmi rovné hrany, jako by byly provrtány skrz“. Chaotické rozložení těchto děr přispívá k záhadě kolem tohoto incidentu.

Předpokládá se, že zbytkový čpavek, který unikal, když byly ventily uzavřeny, přispěl k vytvoření „blobu“. Ruští inženýři pečlivě analyzují data shromážděná kosmonauty, aby určili příčinu úniku a vyvinuli řešení pro budoucí údržbu radiátorů.

Kromě toho během tohoto výstupu do vesmíru Kononěnko a Chub úspěšně nainstalovali syntetický radarový komunikační systém na víceúčelový laboratorní modul Nauka. Tento nový systém bude hrát klíčovou roli při monitorování životního prostředí Země. Vydali také malý nanosatelit ve tvaru krychle, určený k testování technologie solárních plachet. I když se solární křídla nevysunula podle plánu, mise úspěšně otestovala mechanismus nasazení.

Tato vzrušující 7hodinová a 41minutová vycházka do vesmíru skončila uzavřením poklopu do přechodové komory modulu Poisk. Celkově to znamenalo Chubovu první výstup do vesmíru a působivou šestou Kononěnkovu, čímž jeho celkový čas výstupu do vesmíru dosáhl působivých 41 hodin a 43 minut.

FAQ:

Otázka: Jaký byl účel vesmírné vycházky?

Odpověď: Účelem vesmírné procházky bylo zdokumentovat a izolovat únik chladicí kapaliny z externího chladiče na ISS.

Q: Co pozorovali kosmonauti během výstupu do vesmíru?

Odpověď: Pozorovali rostoucí „kapičku“ nebo „kapičku“ chladicí kapaliny a také četné jednotné otvory na povrchu chladiče.

Otázka: Jak budou shromážděná data použita?

Odpověď: Ruští inženýři budou analyzovat data, aby určili příčinu úniku a vyvinou řešení pro budoucí údržbu radiátorů.

Q: Jaké další úkoly byly provedeny během výstupu do vesmíru?

A: Kosmonauti nainstalovali syntetický radarový komunikační systém a vypustili nanosatelit, aby otestovali technologii solárních plachet.

Otázka: Jak dlouhá byla cesta do vesmíru?

A: Výstup do vesmíru trval 7 hodin a 41 minut.

Zdroje: NASA TV, Ruská federální vesmírná agentura (Roscosmos)