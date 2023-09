Lidské buňky se řídí vzorem velikosti a počtu

By

V nedávné studii publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences objevili vědci z McGill University fascinující vzor v lidských buňkách, který, jak se zdá, sleduje konzistentní matematickou symetrii v celém organismu. Studie odhaluje inverzní vztah mezi velikostí buněk a počtem, což naznačuje kompromis mezi těmito proměnnými.

Velikost a počet buněk hrají zásadní roli v růstu a funkci lidského těla. Doposud však žádná komplexní studie nezkoumala vztah mezi těmito faktory napříč celým lidským organismem. Aby zaplnil tuto mezeru, výzkumný tým shromáždil data z více než 1,500 XNUMX publikovaných zdrojů, aby vytvořil podrobný soubor údajů o velikosti a počtu buněk napříč hlavními typy buněk.

Závěry studie ukazují, že s rostoucí velikostí buněk se počet buněk snižuje a naopak. To znamená, že buňky v rámci dané velikostní třídy přispívají stejnou měrou k celkové buněčné biomase těla. Vztah mezi velikostí buněk a počtem platí napříč různými typy buněk a třídami velikosti, což ukazuje na konzistentní vzorec homeostázy.

Vědci odhadují, že muž má v těle přibližně 36 bilionů buněk, ženy kolem 28 bilionů buněk a desetileté dítě asi 17 bilionů buněk. V distribuci buněčné biomasy dominují svalové a tukové buňky, zatímco červené krvinky, krevní destičky a bílé krvinky mají významný vliv na počet buněk.

Je zajímavé, že každý buněčný typ si zachovává charakteristický rozsah velikostí, který zůstává jednotný po celou dobu vývoje jedince. Tento vzorec je konzistentní napříč druhy savců, což naznačuje základní princip buněčné biologie.

Celkově tento výzkum vrhá světlo na složitý vztah mezi velikostí buněk a počtem buněk v lidském těle. Zjištění poskytují cenné poznatky o vývoji a fungování buněk a otevírají nové cesty pro další zkoumání v oblasti biologie.

