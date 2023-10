By

Komety jsou nebeské objekty, které zachycují naši představivost svými jasnými pruhy po obloze a dlouhými ohony. Ale přemýšleli jste někdy, z čeho jsou komety vyrobeny a odkud pocházejí?

Komety jsou vlastně zbytky z formování naší sluneční soustavy asi před 4.5 miliardami let. Většina plynu, prachu, horniny a kovu skončila ve Slunci a planetách, ale to, co nebylo zachyceno, vytvořilo komety a asteroidy.

Komety jsou často označovány jako „špinavé sněhové koule“ nebo „ledové koule“, protože jsou to shluky kamení, prachu, ledu a zmrzlých plynů a molekul. Jádro komety je jádro tvořené těmito materiály.

Kolem jádra je načechraná vrstva ledu, podobná sněhovému kuželu, a hustá krystalická kůra. Kůra se tvoří, když se kometa přiblíží ke Slunci a její vnější vrstvy se zahřejí. S jejich křupavým vnějškem a nadýchaným uvnitř byly komety přirovnávány k smažené zmrzlině.

Většina komet je široká jen několik mil, přičemž největší známá kometa je široká asi 85 mil. Jsou relativně malé a tmavé, díky čemuž jsou viditelné pouze tehdy, když se přiblíží ke Slunci.

Když se kometa přiblíží ke Slunci, zahřeje se a podstoupí proces zvaný sublimace. To je, když se zmrzlé plyny a molekuly na povrchu komety mění přímo z pevné látky na plyn. Uvolněný plyn a prach tvoří kolem komety oblak známý jako kóma.

Kóma interaguje se Sluncem a vytváří dva ohony. Iontový ohon je tvořen plynem a má modrou barvu. Prachový ohon je tvořen prachovými částicemi, které se uvolňují při sublimaci a odráží sluneční světlo, což ohonu dodává zakřivený tvar.

Komety mají vysoce excentrické dráhy, což znamená, že mají protáhlé ovály s extrémními trajektoriemi, které je přivádějí jak blízko, tak daleko od Slunce. Většinu času tráví ve vzdálených oblastech sluneční soustavy a pomalu se pohybují vnějším dosahem.

Předpokládá se, že mnoho komet pochází z Oortova oblaku, kulaté skořápky malých těles sluneční soustavy, která obklopuje naši sluneční soustavu. Komety z Oortova oblaku mají dlouhé oběžné doby přes 200 let a nazývají se dlouhoperiodické komety.

Na druhou stranu krátkoperiodické komety mají oběžné doby kratší než 200 let. Některé krátkoperiodické komety pocházejí z Kuiperova pásu, pásu asteroidů za Neptunem. Existují také komety z Jupiterovy rodiny, které mají oběžné doby kratší než 20 let a dosáhnou pouze na oběžnou dráhu Jupitera.

Komety stráví relativně krátkou dobu ve vnitřní sluneční soustavě, zjasňují se, když se přibližují ke Slunci, než zmizí a vrátí se do vnější sluneční soustavy.

Komety nadále uchvacují naši zvědavost a nabízejí pohledy na původ naší sluneční soustavy.

Zdroje:

- "Z čeho jsou komety vyrobeny?" od NASA

– „Komety: Fakta a informace“ od Space.com