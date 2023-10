Masivní kometa se blíží k Zemi: 12P/Pons-Brooks

By

K Zemi míří kolosální kometa, třikrát větší než Mount Everest. Tento obrovský nebeský objekt, známý jako 12P/Pons-Brooks, má odhadovaný průměr 18.6 mil. Jádro komety obsahuje kryomagma, směs ledu, prachu a plynu. Nedávno kometa podruhé za čtyři měsíce explodovala a znovu získala své charakteristické „rohaté“ rysy.

K výbuchu dochází, když sluneční záření dopadne na vnitřek komety, což způsobí zvýšení tlaku a vyvolá explozi. Studený obsah komety je pak vymrštěn do prostoru puklinami v jádře, čímž vzniká vzhled rohu. Richard Miles z The British Astronomical Association (BAA) spekuluje, že zvláštní tvar kryovulkanických průduchů v kombinaci s blokádami vede k vypuzování materiálu v jedinečném vzoru proudění.

Zajímavé je, že 12P je jednou z mála komet, o kterých je známo, že mají aktivní ledové sopky. BAA pozorně sledovala kometu a 5. října zaznamenala druhou explozi. Zvýšená jasnost pozorovaná během této exploze byla způsobena dalším světlem odrážejícím se od expandované komy, oblaku plynu a prachu obklopujícího jádro. Snímky exploze pořídil Jose Manuel Pérez Redondo pomocí 2.0 m dalekohledu Faulkes Telescope North na havajském ostrově Maui.

Navzdory své současné trajektorii směrem k Zemi se nejbližší přiblížení 12P/Pons-Brookse neočekává dříve než 21. dubna 2024. Pokud bude viditelná pouhým okem, bude to pro astronomy významná příležitost. Než se však kometa vrátí do naší blízkosti, uplyne více než sto let s dalším předpovězeným návratem v roce 2095. Naštěstí bude v bezpečné vzdálenosti 232 milionů km od Země.

Tato kometa je vědcům známá již poměrně dlouho. Poprvé ji objevil Jean-Louis Pons 12. července 1812 a později ji nezávisle znovu objevil William Robert Brooks v roce 1883. Proto je označována jako 12P/Pons-Brooks. Erupce v červenci byla první za 69 let pro 12P, přičemž kóma se rozšířila 7,000krát širší než jádro.

Velikost kómatu během nedávné exploze zůstává nejistá, ale BBA uvádí, že byla dvakrát intenzivnější než ta předchozí v létě. Zatímco vědci pokračují ve studiu této masivní komety, její cesta k Zemi představuje fascinující nebeskou událost, kterou astronomové dychtivě očekávají.

Definice:

– Kryomagma: Směs ledu, prachu a plynu nalezená v kometách.

– Jádro: Pevné jádro komety.

– Kóma: Oblak plynu a prachu obklopující jádro komety.

Zdroje:

– Britská astronomická asociace (BAA)

– LiveScience