Nový výzkum potvrzuje, že Psyche Asteroid je bohatý na kovy

Vědci z Ames Research Center NASA v kalifornském Silicon Valley provedli nový výzkum, který naznačuje, že asteroid Psyche je skutečně bohatý na kovy, což podporuje předchozí hypotézy. Tým vedený Aniciou Arredondo a Maggie McAdamovou pozoroval Psyche pomocí Stratosférické observatoře pro infračervenou astronomii NASA (SOFIA) v únoru 2022.

SOFIA, letadlo Boeing 747SP upravené tak, aby nesl odrazový dalekohled, umožnilo týmu sbírat data z každé části povrchu Psyche. Tyto neocenitelné informace o materiálech, které tvoří povrch asteroidu, nebylo možné získat pomocí pozemských dalekohledů.

Jedním z klíčových důvodů, proč byla Psyche vybrána pro podrobné pozorování kosmickou lodí, je její potenciál poskytnout pohled na formování planet. Vědci se domnívají, že Země, Mars a Merkur mají také kovová jádra, ale nacházejí se příliš hluboko pod plášti a kůrou planet, než aby je bylo možné přímo pozorovat nebo měřit. Potvrzení Psyché jako planetárního jádra by významně přispělo k našemu pochopení složení Země a dalších velkých nebeských těles.

Velikost Psyché je dalším zásadním faktorem při prosazování našeho chápání planet podobných Zemi. Je to největší (kovový) asteroid typu M v naší sluneční soustavě a je přibližně stejně dlouhý jako vzdálenost mezi New York City a Baltimore, Maryland. To znamená, že Psyché bude pravděpodobněji vykazovat diferenciaci, kde se materiály uvnitř planety od sebe oddělují, přičemž nejtěžší materiály klesají směrem ke středu a tvoří jádra.

Arredondo, postdoktorandský výzkumník, když byla pozorování shromážděna, uvádí, že každá nová studie Psyche vyvolává další otázky a naznačuje, že asteroid je velmi složitý a pravděpodobně skrývá mnoho překvapení. Možnost neočekávaného je jedním z nejvíce vzrušujících aspektů zkoumání neprozkoumaného nebeského tělesa.

Mise Psyche je vedena Arizona State University a řízena Marshall Space Flight Center NASA, zatímco šasi kosmické lodi High Power Solar Electric Propulsion poskytla společnost Maxar Technologies. Mise je 14. vybraná v rámci programu NASA Discovery.

SOFIA, společný projekt NASA a Německé vesmírné agentury v DLR, dosáhl plné operační schopnosti v roce 2014. Letadlo bylo udržováno a provozováno Armstrong Flight Research Center Building 703 v Kalifornii.

