Odhalení záhady záhadné řítící se čínské rakety na Měsíc

Minulý rok byl Měsíc svědkem neobvyklé události, kdy se s jeho povrchem srazil umělý objekt a vytvořil zřetelný dvojitý kráter. Počáteční spekulace se točily kolem možnosti, že objekt byl fragmentem rakety SpaceX Falcon 9. Následné vyšetřování však vedlo vědce k domněnce, že objekt nazvaný WE0913A byl spojen s čínskou lunární misí Chang'e 5-T1 a mohl by být vyřazeným čínským raketovým posilovačem.

Tým odborníků z vážených institucí, jako je University of Arizona, California Institute of Technology, Project Pluto a Planetary Science Institute, zaujatý touto záhadnou havárií, se vydal na misi s cílem odhalit pravdu. Využitím pozemních dalekohledů pečlivě sledovali trajektorii WE0913A a dospěli k závěru, že pochází z čínské rakety Dlouhý pochod nasazené během mise Chang'e 2014-T5 v roce 1.

Ještě zajímavější je, že jejich vyšetřování objevilo stopy naznačující, že opuštěný raketový stupeň možná nesl nezveřejněný náklad, což k incidentu přidalo další vrstvu záhady. Když WE0913A sestupovala k měsíčnímu povrchu, vykazovala uspořádané kutálení namísto očekávaného kývavého pohybu. Odborníci předpokládají, že stabilní rotace objektu ukazuje na přítomnost významného protizávaží vyvažujícího dva motory na jedné straně raketového stupně.

Tanner Campbell, doktorand z katedry letectví a strojního inženýrství na Arizonské univerzitě, vysvětlil: „Provedli jsme analýzu rovnováhy točivého momentu, která ukázala, že toto množství hmotnosti by posunulo těžiště rakety o několik palců – nebylo to t téměř dost na to, aby odpovídala jeho stabilní rotaci. To nás vede k tomu, že si myslíme, že vepředu muselo být něco víc namontovaného.“

Kromě toho byli vědci uchváceni tvorbou dvojitých kráterů v důsledku dopadu čínské rakety. Přítomnost dvou stejně velkých kráterů, východního o šířce přibližně 18 metrů a západního o délce asi 16 metrů, vědce zmátla. Campbell poznamenal: "Víme, že v případě Chang'e 5 T1 byl dopad téměř přímo dolů, a abyste získali tyto dva krátery přibližně stejné velikosti, potřebujete dvě zhruba stejné hmoty, které jsou od sebe navzájem."

Záhada nezveřejněného užitečného zatížení nakonec zůstává nevyřešena a ponechává prostor pro spekulace a imaginativní dohady. Záhadný pád čínské rakety na Měsíc slouží jako připomínka záhad a zázraků, které čekají na průzkum v našem kosmickém sousedství.

