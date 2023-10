Jedle čínská má nejvyšší míru propadu uhlíku ve středověku, zjistila studie

By

Nedávná studie provedená vědci z jihočínské botanické zahrady ukázala, že čínská jedle, známá také jako Cunninghamia lanceolata, má nejvyšší míru ukládání uhlíku ve středním věku. Tento objev je významný, protože jedle čínská je široce používána v programech zalesňování v jižní Číně a pochopení její schopnosti sekvestrace uhlíku může pomoci s úsilím o zmírnění změny klimatu.

Studie se zaměřila na lesní farmu v provincii Guangdong a shromažďovala údaje o kapacitě ukládání uhlíku a sekvestraci jedle čínské v různém věku. Výzkumníci analyzovali zásoby uhlíku v různých složkách, jako jsou stromy, podrost, vegetace, odpadky, půda a celý ekosystém.

Výsledky odhalily, že zásoba uhlíku se s věkem lesa výrazně zvýšila, přičemž celková zásoba uhlíku v ekosystému se téměř ztrojnásobila ze 129.11 megagramů na hektar ve věku pěti let na 348.43 ve věku 60 let. Míra sekvestrace uhlíku u jedle čínské vykazovala celkový nárůst v prvních dvou věkových intervalech, vrcholící v rozmezí 15-20 let a poté klesající v následujících věkových intervalech.

Studie dospěla k závěru, že míra sekvestrace uhlíku u jedle čínské závisí na jejím věku, přičemž nejvyšší míry se vyskytují ve středním věku 15 až 20 let. Vedoucí výzkumník Liu Juxiu věří, že tato zjištění mohou být cenná pro národní akce na zmírnění změny klimatu a programy zalesňování.

Studie publikovaná v časopise Science of The Total Environment vrhá světlo na potenciál sekvestrace uhlíku jedle čínské a zdůrazňuje její roli při zmírňování změny klimatu. Poskytuje užitečné poznatky pro tvůrce politik a organizace zapojené do úsilí o zalesňování, přičemž zdůrazňuje důležitost zohlednění věku stromů při maximalizaci přínosů sekvestrace uhlíku.

Zdroje:

– China Science Daily

– Science of The Total Environment