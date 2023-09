Čína zahájila soutěž o pojmenování kosmické lodi Měsíc

By

Čína vyzývá veřejnost, aby navrhla jména pro dvě kosmické lodě, které budou hrát klíčovou roli v národním plánu vyslat astronauty na Měsíc před rokem 2030. Čínská lidová kosmická agentura (CMSA) zahájila soutěž, ve které vyzvala lidi, aby předložili jména pro měsíční přistávací modul s posádkou a nová generace kosmické lodi s posádkou.

CMSA upřesnila, že vybraná jména by měla odrážet základní hodnoty a prvky související s lidskými lety do vesmíru a také zdůrazňovat čínské odborné znalosti v oblasti inteligentní výroby. Soutěž potrvá do 30. září a agentura po předběžném výběru vybere 10 jmen. Pro jména z užšího výběru bude otevřeno online hlasování, přičemž konečný výběr provede hodnotící tým složený z odborníků na letectví a literaturu.

Čína již provedla zkoušku nové generace kosmické lodi s posádkou, která by měla absolvovat úplný zkušební let v roce 2027 pomocí rakety Long March 10. O lunárním landeru je k dispozici méně informací, ale zprávy naznačují, že bude vážit přibližně 57,320 XNUMX liber a bude sestávat z přistávacího modulu a pohonného modulu. Tento lander je určen k přepravě dvou astronautů na povrch Měsíce a zpět na oběžnou dráhu Měsíce.

Mise bude vyžadovat dva starty rakety Long March 10. Podrobné animace vydané CMSA vizualizují lander, kosmickou loď a zamýšlený průběh mise.

Tato iniciativa umožňuje veřejnosti podílet se na ambiciózním cíli země, kterým je průzkum Měsíce. Jeho cílem je zapojit a inspirovat obyvatele Číny a podpořit pocit národní hrdosti a vlastnictví vesmírného programu. Soutěž odráží odhodlání Číny pokročit ve své přítomnosti v průzkumu vesmíru a doufá, že se vybranými jmény podaří zachytit podstatu jejích úspěchů.

