Čína odhalila své ambiciózní plány na rozšíření své stávající vesmírné stanice Tiangong zvýšením jejích modulů ze tří na šest v nadcházejících letech. Cílem je poskytnout alternativní platformu pro mise v blízkosti Země, zejména pro astronauty z jiných zemí, protože Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) se blíží ke konci své provozní životnosti, očekávané kolem roku 2030. Oznámila to Čínská akademie Space Technology (CAST) během 74. mezinárodního astronautického kongresu.

Tiangong, což v překladu znamená „Nebeský palác“, je nejnovějším počinem Číny do vesmíru, který nahradí moduly Tiangong-1 a Tiangong-2. V současné době má Tiangong tři moduly a váží kolem 96,000 55.6 kg, s rozměry 39 metrů na délku a 2024 metrů na šířku. Aby Čína rozšířila své schopnosti, plánuje přidat další tři moduly, přičemž čtvrtý modul s názvem „Xuntian“ by měl být vypuštěn v roce 340. Tiangong obíhá Zemi ve výškách od 450 do 16 kilometrů, což je podobné trajektorii ISS. je menší a lehčí, má pouze tři moduly ve srovnání s ISS XNUMX.

Program Mezinárodní vesmírné stanice je výsledkem spolupráce vesmírných agentur ze Spojených států, Ruska, Evropy, Japonska a Kanady. Zahrnuje mezinárodní letové posádky, nosné rakety, operace, výcviková zařízení a vědecký výzkum. Čína se však tohoto programu neúčastní. S blížícím se vyřazením ISS z provozu chce Čína do roku 2030 upevnit svou pozici hlavního hráče v průzkumu vesmíru.

