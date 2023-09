Zkoumání možnosti měsíčního úkrytu lávovými trubicemi

Čínští vědci provádějí studie s cílem vytvořit dlouhodobý úkryt na Měsíci v lunárních lávových trubicích. Tyto trubkovité struktury vznikly před miliardami let, když roztavená hornina proudila pod ztvrdlou vrstvou lávy na měsíčním povrchu. Některé z těchto tunelů se postupem času zhroutily a vytvořily tak přístupné vstupní body do měsíčního podpovrchu.

Shanghai Academy of Spaceflight Technology představila na 10. konferenci CSA-IAA o pokročilých vesmírných technologiích studii, která nastínila potenciál těchto lávových trubic jako bezpečných útočišť před extrémními měsíčními podmínkami. Vysoké teploty, záření a dopady mikrometeoritů lze zmírnit využitím ochranného prostředí uvnitř trubic.

Čínští vědci, včetně Zhang Chongfenga, zástupce hlavního konstruktéra čínské kosmické lodi a lunárních přistávacích lodí řady Shenzhou, prováděli terénní práce na lávových jeskyních v Číně, aby zlepšili své porozumění lunárním lávovým trubicím. Objevili podobnosti mezi pozemskými a měsíčními lávovými trubicemi a rozdělili je na vertikální vstupní trubice a šikmé vstupní trubice.

Pro účely průzkumu vědci identifikovali jako primární cíle měsíční lávové trubice v Mare Tranquillitatis a Mare Fecunditatis. Robotický mobilní systém bude nasazen k navigaci ve složitých terénech, bude nést pomocné detektory pro komunikaci a energetickou podporu a bude provádět vědecké studie o vnějším a vstupním prostředí lávových trubic.

Úkoly, které tyto pomocné detektory plní, zahrnují bionické vícenohé plazení, poskakování a používání valivých detektorů ke zkoumání teploty, záření, měsíčního prachu, složení půdy a vodního ledu uvnitř měsíční trubice.

Při pohledu do budoucnosti Zhang navrhuje vybudování dlouhodobé podzemní výzkumné základny v lunární lávové trubici pro měsíční základny s posádkou. To by zahrnovalo vybudování podpůrného centra u vstupu do tubusu pro energii a komunikaci, terénní úpravy terénu a rozmístění kabin uvnitř tubusu.

Čínská vesmírná agentura oznámila plány na dosažení pilotovaného přistání na Měsíci do roku 2030, což znamená zahájení fáze přistání na Měsíci programu.

Zdroje: [CGTN, Shanghai Academy of Spaceflight Technology]