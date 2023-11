Objevený nový druh brouka: Odhalení fascinujícího světa genitálií hmyzu

By

Vědci nedávno učinili ve světě entomologie zajímavý objev – nově identifikovaný druh brouka s unikátními genitáliemi připomínajícími otvírák. Toto zjištění vrhá světlo na význam genitálií hmyzu při identifikaci druhů a vyvolává obavy z dopadu změny klimatu na biologickou rozmanitost.

Entomologové spoléhají na genitálie jako na klíčovou charakteristiku pro identifikaci různých druhů hmyzu. Tyto orgány se u každého druhu vyvíjejí odlišně, což zajišťuje, že se mohou rozmnožovat pouze s jedinci stejného druhu. Zkoumání genitálií hmyzu je proto klíčové pro přesný popis a klasifikaci druhů.

Tým výzkumníků pod vedením biologa Aslaka Kappela Hansena a jeho kolegů Josého L. Reyese-Hernándeze, Joshe Jenkinse Shawa a Alexeye Solodovnikova identifikoval šest nových druhů brouků, kteří se ponořili do sbírek hmyzích exemplářů v různých přírodovědných muzeích. drabčík rod Loncovilius.

Jedním z pozoruhodných rysů Loncovilius carlsbergi, jednoho z nově objevených druhů, je výrazný tvar jeho mužských genitálií, který velmi připomíná otvírák na láhve. Na počest Carlsbergské nadace, která již řadu let podporuje nezávislý výzkum, se vědci rozhodli věnovat tento druh nadaci. Příspěvky Carlsbergské nadace k vědeckým projektům a pořízení přístrojů pro Přírodovědné muzeum Dánska výrazně napomohly objevování nových druhů.

Brouci Loncovilius jsou přibližně jeden centimetr na délku a obývají oblasti Chile a Argentiny, od nížin po nadmořské výšky 2600 metrů v horách. Tito brouci mají lepkavé štětiny na všech nohách, což je jedinečná vlastnost, která se u jiných dravých brouků běžně nevyskytuje. Štětiny pomáhají při ulpívání na povrchu a předpokládá se, že Loncovilius tuto vlastnost přizpůsobil šplhání po květinách a vegetaci.

Nedostatek informací o broucích Loncovilius se bohužel týká jejich potenciálního významu v ekosystému. Změna klimatu představuje pro tyto druhy a jejich stanoviště další hrozbu. Simulační modely naznačují, že tři druhy Loncovilius jsou ohroženy v důsledku významných změn v oblastech jejich stanovišť do roku 2060. Měnící se klima by mohlo mít škodlivé účinky na populace těchto brouků, což by mohlo vést k jejich úbytku.

Naléhavost objevování a ochrany druhů nelze přeceňovat. Vzhledem k tomu, že odhadem 85 % druhů na Zemi je stále nepojmenovaných a nepopsaných, je zásadní upřednostnit taxonomický výzkum a identifikaci druhů. Pojmenování a popis druhů je zásadní pro efektivní úsilí o ochranu, protože poskytuje základní znalosti o přírodním světě. Bez řádného rozpoznání a ochrany může bezpočet druhů vyhynout dříve, než budou vůbec objeveny.

Objev Loncovilius carlsbergi s jeho unikátními genitáliemi podobnými otvíráku na láhve může pomoci vyvolat zvýšený zájem o svět hmyzu a důležitost jeho ochrany. Zda skutečně dokáže otevřít láhev piva, zůstává hravou spekulací, ale jeho výrazný vzhled jistě přidává na fascinaci a rozmanitosti světa hmyzu.

