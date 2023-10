Záhada křížence psa a lišky: Jak se to stalo?

V roce 2021 bylo v brazilské oblasti Cerrado nalezeno zvíře podobné psovi. Záchranáři ho přivezli veterinářům, kteří zjistili, že jde o křížence psa a lišky, což je vůbec první potvrzený případ takového zvířete. Tento článek zkoumá, jak tento jedinečný hybrid vznikl, a diskutuje o jeho důsledcích.

Aby se potvrdilo, že zvíře byl skutečně kříženec psa a lišky, provedli vědci několik testů. Zkoumali chromozomy tvora a zjistili, že jich má 76, což naznačuje možnou hybridizaci mezi psy se 78 chromozomy a liškami pampovými se 74 chromozomy. Navíc genetická analýza mitochondriální a jaderné DNA zvířete potvrdila jeho smíšený původ.

Článek vysvětluje, že zatímco psi a lišky patří do čeledi Canidae, jsou to odlišné druhy. Psi patří do rodu Canis, zatímco lišky patří do kategorie Vulpes. Matka křížence psa a lišky byla liška pampská. Biolog Roland Kays poznamenává, že druhy se obvykle množí se svým vlastním druhem, ale hybridizace může nastat v případech, kdy je jeden druh běžný a druhý vzácný.

Spekuluje se, že překrývající se území pampských lišek a domácích psů, stejně jako praxe opouštění psů v přírodních oblastech, mohla vést k jejich chovu. Změna klimatu a ztráta stanovišť mohou také hrát roli při podpoře hybridizace, protože se druhy přizpůsobují novému prostředí.

Je smutné, že kříženec psa a lišky jménem Dogxim zemřel začátkem tohoto roku za neznámých okolností. Brazilská vláda v současné době vyšetřuje jeho smrt.

Objev křížence psa a lišky vyvolává zajímavé otázky o flexibilitě hranic druhů a potenciálu pro hybridizaci mezi vzdáleně příbuznými zvířaty. Jak vědci pokračují ve studiu a pochopení těchto jevů, zdůrazňuje to složitost a rozmanitost přírodního světa.

Zdroje:

– National Geographic: [odkaz]

– The Telegraph: [odkaz]

– Web Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MPDI): [odkaz]

– Inquirer Tech: [odkaz]