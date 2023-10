Předseda ISRO naznačuje možnost opětovného navázání kontaktu s landerem a roverem Chandrayaan-3

Bývalý předseda Indian Space Research Organization (ISRO) AS Kiran Kumar prohlásil, že neexistuje žádná naděje na probuzení měsíčního landeru a roveru Chandrayaan-3. Současný předseda S Somnath však poukázal na to, že i když existuje možnost, není jistota obnovení kontaktu.

Kumar vyloučil možnost oživení měsíčního landeru a roveru s tím, že pokud se to mělo stát, stalo by se to už teď. Tyto komentáře učinil poté, co mu Vikram Sarabhai Science Foundation udělila Vikram Sarabhai Vigyan Puraskar.

Na druhou stranu Somnath zmínil, že třetí indická lunární mise dosáhla svého cíle za 14 dní před přechodem do režimu spánku. Vysvětlil, že jeden den na Měsíci odpovídá 14 dnům na Zemi. Připustil sice možnost opětovného navázání kontaktu, ale zdůraznil, že jistota neexistuje.

Během svého projevu na Vikram Sarabhai Science School diskutoval Somnath o problémech, kterým čelil během mise Chandrayaan-3, zejména o měkkém přistání. Zdůraznil také faktory, které přispívají k vášni a oddanosti ISRO, včetně autonomie udělené organizaci a efektivní organizační struktury, která zahrnuje poznatky vědců.

Somnath doporučil studentům, aby se zaměřili na konkrétní obor a získali hluboké znalosti v této oblasti, spíše než se pokoušeli získat znalosti ve všech oblastech vědy. Zdůraznil důležitost dobrého čtenářského návyku a oddanosti společnosti. Vyzval také k reformám v oblasti vzdělávání a navrhl, že vysokoškolské vzdělání ve vědě by mělo být vyhrazeno těm, kteří jsou skutečně zapálení a kvalifikovaní.

Vikram Sarabhai Vigyan Puraskar, udělený Somnathovi, zahrnuje peněžní odměnu ve výši 2 lakh Rs a citaci. Akce představovala virtuální účast G Madhavan Nair, bývalý předseda ISRO, spolu s dalšími hodnostáři.

