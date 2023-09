Fyzici zúžili hledání magnetických monopolů pomocí dat velkého hadronového urychlovače

By

Fyzici již dlouho předpokládají existenci magnetických monopólů – částic, které mají buď severní nebo jižní pól bez svého protějšku. Zatímco tyto nepolapitelné monopoly ještě nebyly nalezeny, nová data z Velkého hadronového urychlovače (LHC) umožnila výzkumníkům zúžit možný energetický prostor, kde mohou magnetické monopoly sídlit.

Koncept magnetických monopólů původně navrhl fyzik Paul Dirac. Navrhl, že přítomnost magnetických monopólů by byla v souladu s kvantovou mechanikou a mohla by vysvětlit určité nevysvětlitelné rysy náboje. Podle Diracovy teorie je nejmenší možný magnetický náboj pro jeden monopól 68.5krát větší než náboj na elektronu, přičemž větší monopóly jsou toho násobky.

V 1970. letech XNUMX. století nabralo hledání magnetických monopólů na síle, protože se stalo klíčovým testem pro teorie, které měly za cíl sjednotit obecnou relativitu a kvantovou mechaniku. Zatímco zprávy o objevu magnetických monopólů se občas vynořily, často byly staženy nebo případy nesprávného hlášení.

Spolupráce ATLAS v CERN s využitím dat z LHC identifikovala dva možné mechanismy, kterými by vysokoenergetické srážky mezi protony mohly vytvořit magnetické monopóly o hmotnosti až 4 TeV. Oba mechanismy zahrnují uvolňování virtuálních fotonů protony. V jednom scénáři virtuální foton vytváří magnetický monopol sám o sobě a ve druhém případě dva fotony interagují a vytvářejí monopol. Každý z těchto scénářů by obnovil porušenou elektricko-magnetickou duální symetrii v Maxwellových rovnicích.

ATLAS hledá důkazy o magnetických monopólech hledáním nábojů na jejich detektoru. Protože monopól by nesl náboj mnohem větší než elektron, jeho vklady by měly vyčnívat od ostatních subatomárních částic.

Ačkoli ATLAS dosud nenašel přímý důkaz o magnetických monopolech, jejich analýza dat LHC z let 2015-2018 jim umožnila zúžit možné masy a rychlost výroby pro nejmenší monopoly třikrát.

I když se to může zdát jako nekonečné hledání, fyzikální komunita věří v důležitost nalezení magnetických monopolů. Nejen, že by jejich objev potvrdil teorie předpovídající jejich existenci, ale masy těchto monopolů by také mohly rozlišovat mezi konkurenčními teoriemi.

Výzkumný dokument pojednávající o těchto zjištěních byl předložen do Journal of High Energy Physics a je k dispozici jako předtisk na ArXiv.org.

