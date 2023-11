Překvapivé teplo a chemické složení „dospívajících“ galaxií

By

Nedávná studie vedená týmem astrofyziků z Northwestern University pomocí vesmírného teleskopu Jamese Webba (JWST) NASA odhalila vzrušující pohledy na svět galaxií během jejich „dospívání“. Tato zjištění, publikovaná v The Astrophysical Journal Letters, vrhají světlo na chemické složení galaxií v jejich formativních fázích a poskytují hlubší pochopení vývoje vesmíru.

Vědci se zaměřili na galaxie, které se objevily dvě až tři miliardy let po zrození vesmíru, během jejich puberty. Tento konkrétní stupeň je charakterizován vyššími teplotami a neočekávanou přítomností těžkých prvků, včetně niklu – prvku, který je obvykle obtížně detekovatelný. Odhalením přítomnosti niklu a dalších prvků studie nabízí cenné informace o galaktickém evolučním procesu.

Komplexní studie vedená Allison Stromovou, odbornou asistentkou fyziky a astronomie na Northwestern University, si klade za cíl porozumět proměnám a růstu, které galaxie zažívají během 14 miliard let historie vesmíru.

Průzkum CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) pojmenovaný po uznávané astronomce Cecilii Payne-Gaposchkinové používá JWST k analýze spektrálního světla vyzařovaného vzdálenými galaxiemi. Tato analýza „chemické DNA“ umožňuje vědcům nahlédnout do vývojových fází galaxií a předpovídat jejich budoucí vývoj. Výzkum hraje zásadní roli při budování holistického chápání zrání galaxií v průběhu času.

K provedení studie tým pozoroval 33 vzdálených galaxií v rozpětí 30 hodin. Spojením dat z 23 těchto galaxií vytvořili složený snímek, který zlepšil jejich chápání těchto nebeských těles. Složená spektra odhalila přítomnost několika prvků, jako je vodík, helium, dusík, kyslík, křemík, síra, argon a zejména nikl.

Jedním z klíčových objevů studie je, že tyto mladé galaxie vykazují neuvěřitelně vysoké teploty, přesahující 13,350 24,062 stupňů Celsia (XNUMX XNUMX stupňů Fahrenheita). Tyto teploty daleko převyšují to, co je typicky pozorováno v galaxiích, což podtrhuje jedinečné chemické a fyzikální vlastnosti galaxií během jejich dospívání.

S podporou NASA, Pittsburgh Foundation a Research Corporation for Scientific Advancement byla data studie získána z Mikulského archivu pro vesmírné dalekohledy ve Space Telescope Science Institute a WM Keck Observatory. Tato spolupráce zdůrazňuje společné úsilí v astronomickém výzkumu a synergický přístup k pochopení vesmíru.

Jak analýza dat z JWST pokračuje, očekáváme další odhalení a složitější pochopení galaktického vývoje a základních procesů, které utvářejí náš vesmír. Tato studie znovu potvrzuje pozoruhodné schopnosti moderních dalekohledů a zdůrazňuje pokračující snahu o poznání a vědecký výzkum v oblasti astrofyziky. Zdůrazňuje význam spolupráce při posouvání hranic našeho chápání vesmíru.

FAQ

Co je průzkum CECILIA?

Průzkum CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) je výzkumný projekt pojmenovaný po astronomce Cecilii Payne-Gaposchkinové. Zkoumá spektrální světlo vyzařované vzdálenými galaxiemi a pomáhá vědcům porozumět jejich chemickému složení, vývojovým stádiím a budoucímu vývoji.

Co studie odhalila o „náctiletých“ galaxiích?

Studie zjistila, že galaxie ve svých „dospívajících“ letech vykazují neočekávaně vysoké teploty a neobvyklou přítomnost těžkých prvků, včetně niklu. Tato zjištění poskytují cenné poznatky o procesu galaktické evoluce během této klíčové fáze.

Jak byla studie provedena?

Vědci pozorovali během 33 hodin celkem 30 vzdálených galaxií. Spojením dat z 23 těchto galaxií vytvořili složený snímek, který poskytuje komplexnější pochopení těchto nebeských těles. Analýza složených spekter odhalila přítomnost různých prvků, což vrhlo světlo na chemické složení „náctiletých“ galaxií.

Jaké jsou důsledky tohoto výzkumu?

Studie přispívá k našim znalostem galaktického vývoje a pochopení celkového vývoje vesmíru. Odhalením jedinečných charakteristik galaxií během jejich dospívání vědci získají vhled do složitých procesů, které utvářejí náš vesmír. Výzkum také podtrhuje význam společného úsilí při prohlubování našeho chápání vesmíru.