Kanadské úkoly astronautů: Nová éra vesmírného průzkumu

Kanada vstupuje do vzrušující nové fáze průzkumu vesmíru oznámením úkolů astronautů ve středu 22. listopadu. Kanadská kosmická agentura (CSA) uspořádá živou akci ve svém sídle poblíž Montrealu v Quebecu. Tato událost, která bude simultánně vysílána na různých platformách včetně YouTube a Facebooku, odhalí nejnovější mise pro kanadské astronauty.

V minulosti byla identita astronautů a jejich úkoly až do doby události drženy pod pokličkou. Tentokrát však existuje základní fakt, který víme jistě: pro mise jsou k dispozici tři aktivní astronauti ČSA. Patří mezi ně lékař David-Saint Jacques, který strávil 204 dní na Mezinárodní vesmírné stanici v letech 2018-19, hasičská vědkyně Jenni Sidey-Gibbonsová, která má nárok na svůj první let do vesmíru, a Joshua Kutryk, vojenský pilot, který má také nárok na svůj první let. vesmírný let.

Jedna věc, kterou víme, je, že jeden astronaut CSA, Jeremy Hansen, již byl přidělen k misi Artemis 2 NASA, která má na konci roku 2024 obletět Měsíc. Hansenovo zadání demonstruje významný příspěvek Kanady k mezinárodním vesmírným programům. Od konce 1970. let hrála Kanada klíčovou roli při poskytování robotiky pro mise NASA, od Canadarm na raketoplánu po Canadarm2 a Dextre na Mezinárodní vesmírné stanici. Na oplátku za svou robotickou práci získává Kanada podíl na vědě a místo astronauta na ISS.

Kanadská angažovanost v průzkumu vesmíru se však rozšiřuje i nad rámec pouhé robotiky. Nedávný příslib Canadarm3 pro projekt Gateway NASA a memorandum o porozumění s Axiom Space připravilo kanadským astronautům cestu k účasti na budoucích misích na Měsíc a krátkodobých misích na ISS pod velením bývalých astronautů NASA.

Zatímco příležitosti pro kanadské astronauty byly omezené kvůli malé daňové základně země pro financování vesmíru, toto oznámení představuje vzácnou příležitost, kdy několik astronautů CSA dostane úkoly ve stejném časovém rámci. Pro Kanadu je to vzrušující čas, protože přijímá novou éru průzkumu vesmíru a posiluje svou pozici klíčového hráče v mezinárodních vesmírných programech.

Často kladené otázky (FAQ)

Kdo jsou aktivní astronauti ČSA? Aktivními astronauty CSA, kteří jsou v současné době k dispozici pro mise, jsou David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons a Joshua Kutryk. Jaká je mise Artemis 2? Mise Artemis 2 je mise vedená NASA, která obletí Měsíc. Jeremy Hansen, astronaut CSA, již byl do této mise přidělen. Co je Canadarm3? Canadarm3 je robotická ruka nové generace vyvinutá Kanadou pro projekt NASA Gateway, jehož cílem je zřídit vesmírnou stanici poblíž Měsíce. Co je Axiom Space? Axiom Space je společnost se sídlem v Houstonu, která provozuje krátkodobé mise na ISS pomocí kosmické lodi SpaceX Crew Dragon. Kanada má s Axiom Space memorandum o porozumění pro potenciální krátkodobé mise.