Potenciál oceánů ukládat oxid uhličitý a zmírňovat změnu klimatu

Oceány Země pokrývají významnou část jejího povrchu, přibližně 70 %, a mají schopnost ukládat oxid uhličitý, skleníkový plyn, který přispívá ke změně klimatu. Tato schopnost oceánů zachycovat a zadržovat oxid uhličitý je rozsáhle studována vědci ve snaze pochopit dynamiku a potenciál sekvestrace uhlíku.

US Geological Survey (USGS) a její partneři provádějí výzkum, aby prozkoumali různé aspekty ukládání uhlíku v oceánech. Tyto studie si kladou za cíl určit, jak uhlík vstupuje do oceánů, množství uhlíku, které je v současné době sekvestrováno, potenciál pro zvýšené zachycování a dobu trvání zadržení uhlíku. Kromě toho vědci zkoumají roli určitých minerálů při zlepšování procesu skladování a zmírňování okyselování oceánů.

Jednou z oblastí zájmu USGS je uhlík transportovaný z přílivových mokřadů do oceánů. Přílivové mokřady slouží jako spojnice mezi pevninou a mořem a rostliny v těchto oblastech absorbují oxid uhličitý z atmosféry. Část tohoto uhlíku se ukládá v kořenech rostlin a v půdě, zatímco část se přenáší do mořské vody. Zbývající uhlík se uvolňuje zpět do atmosféry jako oxid uhličitý. Studium tohoto pohybu uhlíku poskytuje cenné poznatky o zmírňování acidifikace oceánů.

Další projekt vedený USGS zkoumá potenciál přidání minerálního olivínu na pobřeží, aby se zvýšilo ukládání uhlíku v oceánech. Olivín je známý tím, že přirozeně absorbuje oxid uhličitý a může být zaveden do pobřežních oblastí ve formě světle zeleného písku. Vědci zkoumají, jak olivín mění chemii mořské vody a zda dokáže účinně zachycovat a zadržovat oxid uhličitý uvolněný z mokřadů.

Tyto vědecké snahy hrají klíčovou roli při informování vlád, organizací a soukromých subjektů zapojených do správy půdy a obnovy pobřeží. Pochopení schopností ukládat uhlík v oceánech pomáhá při plánování infrastruktury, řešení vzestupu hladiny moří a eroze a hodnocení strategií ke snížení atmosférického uhlíku.

USGS využívá různé metody k měření výměny uhlíku, včetně průhledných komor válců ke sledování výměny plynů mezi ekosystémy a atmosférou. Technologie senzorů se používá k měření průtoku vody mezi mokřady a oceánem a k analýze chemického složení vody. Kombinací těchto měření se satelitními snímky mohou vědci odhadnout pohyb uhlíku v mokřadech a potenciál pro zvýšené ukládání uhlíku v oceánech.

Pro toto výzkumné úsilí jsou nezbytná partnerství spolupráce. USGS spolupracuje s federálními agenturami, akademickými institucemi a průmyslovými partnery na rozšíření znalostní základny a podpoře inovací v oblasti sekvestrace uhlíku. Partneři jako National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service a Woods Hole Oceanographic Institution přispívají odbornými znalostmi a zdroji k usnadnění komplexních studií.

Celkově vzato, ponořením se do potenciálu oceánů ukládat oxid uhličitý vědci otevírají dveře účinným strategiím zmírňování změny klimatu. Pochopení role mokřadů a oceánů v uhlíkovém cyklu přispívá ke komplexnímu přístupu k řešení emisí uhlíku způsobených člověkem a změny klimatu.

Definice:

– Sekvestrace uhlíku: Proces zachycování a ukládání oxidu uhličitého za účelem zmírnění jeho uvolňování do atmosféry.

– Acidifikace oceánů: Pokračující pokles pH zemských oceánů, způsobený především absorpcí oxidu uhličitého z atmosféry.

– Olivín: Minerál, který přirozeně absorbuje oxid uhličitý a lze jej využít ke zvýšení ukládání uhlíku v oceánech.

