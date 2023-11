Jasná exploze ve vesmíru způsobila na Zemi značné narušení

By

Nedávná studie odhalila, že silný záblesk gama paprsků, známý jako „nejjasnější všech dob“ (BOAT), způsobil značné rozrušení kolem Země, když zasáhl naši planetu. Tento záblesk gama, oficiálně označený jako GRB 221009A, je považován za nejsilnější kosmickou explozi od velkého třesku.

BOAT byla detekována v říjnu 2022 skupinou vysokoenergetických družic obíhajících kolem Země. Předpokládá se, že pochází z masivní hvězdy vzdálené přes 2 miliardy světelných let. Exploze této hvězdy vytvořila supernovu, než se zhroutila do černé díry. Když záření z výbuchu dosáhlo naší planety, vyvolalo vážné účinky v zemské ionosféře.

Ionosféra, což je vrstva atmosféry rozprostírající se asi 30 až 600 mil nad povrchem planety, obsahuje vysokou koncentraci elektricky nabitých částic. Zkoumání účinků ČLONU na ionosféru by mohlo poskytnout pohled na to, zda podobné události způsobily v minulosti masová vymírání.

BOAT byl výjimečně jasný a trvanlivý, předčil jakýkoli dříve naměřený záblesk gama. Jeho energie byla nejméně 10krát silnější než další nejenergetickejší výbuch, jaký kdy byl zjištěn. Fotony emitované ČLONEM měly vyšší energetické úrovně než fotony generované Velkým hadronovým urychlovačem (LHC), výkonným urychlovačem částic.

Během 800 sekund, kdy gama paprsky ČLUNU bombardovaly Zemi, stačila jeho energie k narušení ionosféry na několik hodin. Toto narušení bylo pozorovatelné v ionosféře umístěné jen desítky kilometrů nad zemským povrchem. Rádiové signály poskakující mezi povrchem a ionosférou také vykazovaly měřitelné variace.

Skutečnost, že BOAT měla tak měřitelný účinek na ionosféru, přestože cestovala 2 miliardy let, než dosáhla Země, naznačuje, že masivní hvězda umírající v blízkosti Země by byla pro život na naší planetě katastrofální. Nedaleký záblesk gama, který je výsledkem srážky neutronových hvězd, by mohl nejen zasáhnout ionosféru, ale také zbavit ozónovou vrstvu naší planety a nechat život vystaven škodlivému ultrafialovému záření ze Slunce.

Výzkumný tým si klade za cíl analyzovat podobná data shromážděná čínským seismo-elektromagnetickým satelitem (CSES) a korelovat je s dalšími gama záblesky pozorovanými různými satelity. To pomůže dále porozumět účinkům těchto silných kosmických explozí a jejich potenciálnímu dopadu na Zemi v budoucnu.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Co je to záblesk gama?

Odpověď: Záblesk gama záření je extrémně energetická exploze, která vysílá intenzivní záblesky gama záření, což je nejúčinnější forma elektromagnetického záření.

Otázka: Co je to ionosféra?

Odpověď: Ionosféra je vrstva zemské atmosféry, která obsahuje vysokou koncentraci elektricky nabitých částic. Rozprostírá se od přibližně 30 do 600 mil nad povrchem planety.

Otázka: Jak gama záblesky ovlivňují Zemi?

Odpověď: Záblesky gama mohou způsobit významné narušení zemské atmosféry, zejména v ionosféře. Mohou mít také potenciálně škodlivé účinky na ozónovou vrstvu, vystavovat život na Zemi škodlivému ultrafialovému záření ze slunce.

Otázka: Mohl by výbuch gama záření způsobit hromadné vymírání?

Odpověď: Zkoumání účinků gama záblesků, jako je BOAT, na ionosféru by mohlo poskytnout pohled na to, zda podobné události v minulosti způsobily na Zemi masová vymírání.

Otázka: Jak vědci detekují gama záblesky?

A: Vědci používají síť vysokoenergetických družic obíhajících kolem Země k detekci a studiu gama záblesků. Tyto satelity jsou speciálně navrženy tak, aby zachytily intenzivní záblesky gama záření emitované během těchto kosmických explozí.