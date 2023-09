Nový Avialan Theropod odhaluje pohledy na ranou evoluci ptáků v pozdní juře

By

V Číně byl objeven nový 150 milionů let starý aviaánský teropodní dinosaurus jménem Fujianvenator prodigiosus, který vrhá světlo na ranou evoluci ptáků a suchozemský ekosystém pozdní jury. Avialans jsou klad, který zahrnuje všechny moderní ptáky, ale ne Deinonychus nebo Troodon.

Až dosud bylo naše chápání nejranější evoluce avialanů omezené kvůli nedostatku fosilií z jurského období, kromě středo-pozdní jury Yanliao Biota v severovýchodní Číně a německých solnhofenských vápenců. Tyto objevy pokrývají mezeru přibližně 30 milionů let mezi jurou a nejstaršími známými křídovými ptáky. Jurassic avialans jsou zásadní pro odhalení evolučního původu ptáků a vyřešení fylogenetické kontroverze kolem jejich původu.

Nový ptačí teropod, Fujianvenator prodigiosus, vykazuje jedinečnou kombinaci morfologií sdílených s jinými avialany, troodontidy a dromaeosauridy, což naznačuje mozaikovou evoluci v rané evoluci ptáků. Zatímco morfologie předních končetin Fujianvenatora odpovídá typickému poměru ptačích končetin, jeho architektura zadních končetin je výrazně neobvyklá. Protáhlá bérce a další charakteristiky naznačují, že Fujianvenator mohl žít v prostředí podobném bažině jako vysokorychlostní běžec nebo dlouhonohý brodivý pes, což představovalo dříve neznámou ekologickou niku pro rané létavce.

Fosilie Fujianvenatora byly objeveny v pozdně jurské fauně Zhenghe, která se nachází v provincii Fujian v Číně. Fosilní soubor obratlovců nalezený na tomto místě zahrnuje teleosty, testudines a choristoderes, které poskytují cenné poznatky o regionální fauně v období pozdní jury a rané křídy. Fauna Zhenghe poskytuje důkazy o pozemské fauně a nabízí nové příležitosti pro studium ekosystému pozdní Jury.

Objev Fujianvenatoru a fauny Zhenghe rozšiřuje naše znalosti o evoluci ptáků a rozmanitosti suchozemského ekosystému pozdní jury. Pokračující průzkum této oblasti je plánován s cílem odhalit další poznatky o tomto fascinujícím období v historii Země.

