Soft Robot se pohybuje ve složitých prostředích pomocí fyzické inteligence

Shrnutí: Výzkumníci vyvinuli „bezmozkového“ měkkého robota, který se dokáže autonomně pohybovat ve složitých prostředích pomocí fyzické inteligence. Na rozdíl od předchozích modelů, které se dokázaly otočit pouze při střetu s překážkami, se tento robot dokáže otočit sám díky své asymetrické konstrukci. Robot je vyroben z páskových elastomerů z tekutých krystalů a uvede se do pohybu, když je umístěn na povrch teplejší než okolní vzduch. Čím je povrch teplejší, tím rychleji roluje. Tento jedinečný pohyb umožňuje robotovi pohybovat se v obloucích, procházet dynamickými bludišti a vyhýbat se uvíznutí mezi paralelními objekty.

Tým výzkumníků ze Státní univerzity v Severní Karolíně navázal na svou předchozí práci na navigaci měkkých robotů a vytvořil nového robota, který se dokáže pohybovat v ještě složitějších a dynamičtějších prostředích. Předchozí měkký robot uměl procházet jednoduchými bludišti, ale mohl se otočit pouze tehdy, když narazil na překážku, což vedlo k možnosti uvíznout.

Nový „bezmozkový“ robot nepotřebuje žádný počítač ani lidské vedení, protože funguje prostřednictvím fyzické inteligence. Je vyrobena z páskových elastomerů z tekutých krystalů, které se uvádějí do pohybu při umístění na povrch teplejší než okolní vzduch. Část pásu, která se dotýká povrchu, se stahuje a vyvolává rolovací pohyb. Asymetrický design robotu umožňuje zatáčet, aniž by se dostal do kontaktu s předmětem. Pohybuje se v obloucích, což mu umožňuje procházet bludištěm, aniž by se zaseklo, a klouzat se mezi paralelními překážkami.

Vědci prokázali schopnost robota pohybovat se ve složitých bludištích, včetně těch s pohyblivými stěnami, a procházet úzkými prostory. Robota testovali jak na kovovém povrchu, tak v písku. Vývoj tohoto robota je krokem vpřed v designu měkkých robotů, zejména pro aplikace, kde mohou získávat tepelnou energii ze svého prostředí.

Studie s názvem „Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper“ bude publikována v časopise Science Advances. Výzkum byl podpořen granty National Science Foundation.

