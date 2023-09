Nová studie naznačuje, že nejbližší černá díra k Zemi by mohla být 150 světelných let daleko

Nedávná studie zpochybnila naše chápání černé díry nejbližší Zemi. Předchozí výzkum ukázal, že nejbližší známá černá díra se nachází 1,560 světelných let daleko. Nová studie publikovaná v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society však naznačuje, že by mohla být černá díra ve vzdálenosti až 150 světelných let od Země.

Studie se zaměřila na hvězdokupu Hyády, která je nejbližší otevřenou hvězdokupou k naší planetě. S využitím dat z mise Gaia Evropské vesmírné agentury analyzovali vědci z University of Padova a University of Barcelona pohyb a vývoj hvězd v kupě Hyades. Prostřednictvím simulací našli důkazy naznačující přítomnost černých děr v kupě nebo v její blízkosti.

Otevřená hvězdokupa je soubor hvězd, které jsou volně drženy pohromadě svou gravitací a mají společné vlastnosti, jako je věk a chemické složení. Vědci porovnali výsledky simulace se skutečnými polohami a rychlostmi hvězd v Hyádách, které byly přesně pozorovány satelitem Gaia. Simulace ukázaly, že ve středu kupy nebo poblíž jsou dvě nebo tři černé díry.

Pokud by se to potvrdilo, tyto černé díry by byly nejbližšími kandidáty k naší sluneční soustavě. Tento objev nejen vrhá světlo na rozložení černých děr v galaxii, ale také poskytuje pohled na to, jak ovlivňují vývoj hvězdokup a přispívají ke zdrojům gravitačních vln.

Černé díry jsou extrémně husté objekty vzniklé kolapsem hmotných hvězd. Jejich gravitační síla je tak silná, že jí neunikne ani světlo. I když je nelze přímo pozorovat, jejich přítomnost je obvykle odvozena studiem jejich vlivu na okolní hmotu. Například zničení procházející hvězdy černou dírou má za následek detekovatelné rentgenové záření.

Detekce gravitačních vln v roce 2015 výrazně pokročila ve výzkumu černých děr. Gravitační vlny byly poprvé pozorovány ze srážky dvou černých děr nacházejících se 1.3 miliardy světelných let daleko, což podnítilo další zkoumání těchto záhadných nebeských těles.

