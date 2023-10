Černé díry mohou existovat v dokonale vyvážených párech, ukazují studie

Vědci z University of Southampton spolu s kolegy z univerzit v Cambridge a Barceloně zjistili, že černé díry mohou potenciálně existovat v párech, které jsou dokonale vyvážené a udržované v rovnováze kosmologickou silou, napodobující jedinou obří černou díru. Toto zjištění zpochybňuje konvenční teorie o černých dírách, které naznačují, že mohou existovat pouze jako izolované objekty ve vesmíru.

Černé díry jsou astronomické objekty s neuvěřitelně silnou gravitací, tak intenzivní, že z nich nemůže uniknout nic, ani světlo. Jsou extrémně husté, s hmotou, která se do malého prostoru vejde celá Země.

Podle konvenčních teorií založených na Einsteinově obecné teorii relativity mohou černé díry samy o sobě existovat jako statické nebo rotující objekty. Gravitační síla je však nakonec přitáhne a srazí dohromady. Tento předpoklad platí, když uvažujeme o statickém vesmíru, ale co když se vesmír neustále rozpíná?

Vědci naznačují, že ve stále se rozšiřujícím vesmíru mohou páry černých děr existovat v harmonii, což vytváří iluzi jediné černé díry. To je možné díky kosmologické konstantě, známé také jako temná energie, která byla zavedena v Einsteinově teorii. Kosmologická konstanta způsobuje, že se vesmír zrychluje konstantní rychlostí, což ovlivňuje interakci a existenci černých děr.

Prostřednictvím složitých numerických metod tým prokázal, že dvě statické černé díry mohou existovat v rovnováze, přičemž jejich gravitační přitažlivost je kompenzována expanzí spojenou s kosmologickou konstantou. To znamená, že i v rozpínajícím se vesmíru si černé díry udržují pevnou vzdálenost od sebe. Gravitační síla kompenzuje expanzi, která se je snaží oddělit.

Z dálky by se dvojice černých děr v rovnováze jevila jako jedna černá díra, takže je obtížné je rozlišit. Toto zjištění otevírá možnosti pro další výzkum, protože teorie se může vztahovat i na rotující černé díry a potenciálně i na více černých děr.

Studii provedli vědci z University of Southampton, University of Cambridge a University of Barcelona. Jejich zjištění byla publikována v časopise Physical Review Letters a článek byl přezkoumán jako článek Viewpoint.

