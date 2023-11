Pozoruhodné vnímání dětí a jejich těla a okolí

By

Nedávná studie provedená Birminghamskou univerzitou zjistila, že děti ve věku čtyř měsíců mají pozoruhodnou schopnost chápat, jak jejich těla interagují s okolním světem. Tento průlomový výzkum provedený Birmingham BabyLab vrhá nové světlo na rozvoj sebeuvědomění u kojenců a zdůrazňuje jejich vrozené kognitivní schopnosti.

Studie zahrnovala experimenty s dětmi ve věku čtyř a osmi měsíců. Nemluvňatům byl předložen míč na zástěně, který se od nich pohyboval buď blíž, nebo dál. Překvapivě, když se míč přiblížil k nejbližšímu bodu na obrazovce, miminka pocítila na rukou malé vibrace. Během těchto experimentů byla pečlivě sledována mozková aktivita a zjištění byla skutečně fascinující.

Výsledky ukázaly, že i ve věku pouhých čtyř měsíců vykazovaly děti zvýšenou somatosenzorickou (hmatovou) mozkovou aktivitu, když dotyku předcházel předmět pohybující se směrem k nim. To naznačuje, že kojenci mají přirozenou schopnost vnímat své okolí a chápat, jak jejich těla interagují s prostorem kolem nich. Tento koncept je známý jako peripersonální prostor a hraje klíčovou roli v jejich raném vývoji.

Doktorka Giulia Orioli, vedoucí výzkumnice a výzkumná pracovnice v oboru psychologie na univerzitě v Birminghamu, vysvětlila, že nálezy naznačují schopnost dětí vytvářet spojení mezi tím, co vidí, a tím, co cítí. To znamená, že ještě předtím, než se děti naučily sahat po předmětech, jejich multismyslový mozek je zapojen tak, aby porozuměl prostoru kolem nich a tomu, jak s ním jejich těla interagují.

Studie také sledovala, jak starší děti ve věku osmi měsíců reagují na nečekané doteky. Zajímavé je, že když dotek na jejich rukou sledoval míč, který se od nich na obrazovce vzdaloval, jejich mozková aktivita vykazovala známky překvapení. To naznačuje, že jak miminka postupují prvním rokem života, jejich mozek si více uvědomuje polohu svého těla ve vztahu k okolí.

Tato zjištění, zveřejněná ve Scientific Reports v listopadu 2023, poskytují cenné poznatky o raném rozvoji sebeuvědomění u kojenců. Jak poznamenal profesor Andrew Bremner, vývojový psycholog, studie ukazuje, že děti si vytvářejí pokročilejší chápání toho, jak jejich těla existují v prostoru kolem nich, jak pokračují v růstu a objevování světa.

Nejčastější dotazy

1. Mohou děti ve věku čtyř měsíců pochopit, jak jejich těla interagují s okolím?

Ano, podle studie provedené Birminghamským BabyLab na univerzitě v Birminghamu mají děti ve věku čtyř měsíců pozoruhodnou schopnost chápat, jak jejich těla interagují s okolním světem. To naznačuje, že kojenci mají přirozenou schopnost vnímat své okolí a chápat vztah svého těla k prostoru kolem nich.

2. Co je to peripersonální prostor?

Peripersonální prostor označuje oblast prostoru bezprostředně obklopující tělo jedince. Představuje oblast, ve které mohou interagovat s předměty, a je zásadní pro jejich vnímání a uvědomování si vnějšího světa.

3. Jak se mění povědomí dětí o poloze svého těla, jak rostou?

Studie odhalila, že jak miminka postupují prvním rokem života, jejich mozek si více uvědomuje polohu svého těla ve vztahu k okolí. Starší děti ve věku osmi měsíců vykazovaly známky překvapení při dotyku poté, co zažily, že se předmět na obrazovce vzdaluje. To naznačuje hlubší pochopení polohy jejich těla a pohybu v jejich prostředí, jak se dále vyvíjejí.