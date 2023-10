Axiom Space zdokonaluje výcvik pro soukromé mise astronautů na ISS

By

Axiom Space se připravuje na svou třetí soukromou astronautskou misi Ax-3, která má odstartovat v lednu 2022 na kosmické lodi SpaceX Crew Dragon k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Mise bude velet bývalý astronaut NASA Michael López-Alegría, ke kterému se připojí tři zákazníci: Walter Villadei z Itálie, Alper Gezeravcı z Turecka a Marcus Wandt ze Švédska.

Během briefingu o misi López-Alegría a jeho členové posádky diskutovali o rafinovaném výcviku, který byl zaveden pro Ax-3. López-Alegría, čerpající z ponaučení z předchozích misí společnosti, včetně Ax-1, zdůraznil optimalizaci výcviku. Výcvik Ax-1 zahrnoval činnosti, které nebyly relevantní pro misi a nezaměřovaly se na time management na ISS. U Ax-3 plánuje López-Alegría zkrátit svůj plán experimentů, aby měl více času pomáhat svým členům posádky a omezil jejich závislost na profesionálních astronautech na palubě ISS.

Zefektivnil se také výcvik, který SpaceX pro Crew Dragon poskytuje. López-Alegría vyjádřil přesvědčení, že se blíží „dokonalé odpovědi“, pokud jde o výcvik pro misi. Kromě toho k připravenosti posádky přispěly zkušenosti vojenských pilotů. Gezeravcı a Villadei jsou aktivními členy svých vzdušných sil a přinášejí do mise cenný výcvik a zkušenosti.

Zatímco Villadei má další zkušenosti s letem do vesmíru na suborbitálním letu Virgin Galactic, nepovažuje to za nezbytně nutné pro misi na ISS. Zjistil však, že jde o užitečný počáteční zkušební let, který pomohl zdokonalit dovednosti a přístupy.

Wandt, který letí na základě dohody zahrnující švédskou vesmírnou agenturu a Evropskou kosmickou agenturu (ESA), prochází výcvikem, který navazuje na jeho předchozí zkušenosti a dokončí celý program výcviku astronautů ESA.

Probíhající výcvik podpořený dřívějšími zkušenostmi s vojenskými letouny dobře připravil posádku a zajišťuje její připravenost na nadcházející misi Ax-3.

