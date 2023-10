Nová studie naznačuje, že největší struktura dopadu asteroidu leží pod jižním Novým Jižním Walesem

Vědci nedávno objevili možná největší strukturu dopadu asteroidu na Zemi, pohřbenou pod Murray Basin v jižní části Nového Jižního Walesu v Austrálii. Ačkoli to ještě nebylo potvrzeno, odhaduje se, že tento předpokládaný impaktní kráter má průměr přibližně 520 km, což je téměř třikrát větší než impaktní struktura Vredefort v Jižní Africe, která je v současnosti považována za největší.

Vědci z University of New South Wales se domnívají, že struktura Deniliquin, jak byla pojmenována, mohla být vytvořena přibližně před 420 miliony let masivním dopadem asteroidu. Pokud by se jejich hypotéza potvrdila, přepsalo by to knihy rekordů a překonalo by i notoricky známý kráter Chicxulub v Mexiku, známý ukončením vlády dinosaurů, který se rozkládá na šířku přibližně 150 km.

Struktury dopadu asteroidů může být obtížné identifikovat, protože často zůstávají skryté pod vrstvami sedimentu nebo jsou zakryty kvůli erozi. Vědci však nedávno objevili nové metody detekce těchto struktur pomocí analýzy magnetických vzorů. Struktura Deniliquin byla spatřena na základě těchto vzorů, což poskytuje silný důkaz o její existenci.

Kromě toho je známo, že dopady asteroidů se shodují s významnými událostmi hromadného vymírání v historii, jako je ta, která vyhladila dinosaury. Tento nejnovější objev naznačuje, že Země a další planety v naší sluneční soustavě byly vystaveny většímu počtu dopadů až přibližně před 3.2 miliardami let. V současné době je na Zemi 38 potvrzených a 43 potenciálních impaktních struktur, od malých kráterů po velké pohřbené struktury.

Jak vědci pokračují ve vyšetřování, zbývá zjistit, zda bude struktura Deniliquin oficiálně uznána jako největší struktura dopadu asteroidu na Zemi. Vykopání a studium tohoto kolosálního kráteru by mohlo poskytnout neocenitelný pohled na historii naší planety a roli kosmických dopadů při utváření jejího geologického a biologického vývoje.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co je struktura Deniliquin?

Struktura Deniliquin je podezřelý kráter z dopadu asteroidu, který se nachází pod Murray Basin v jižní části Nového Jižního Walesu v Austrálii. Pokud by se to potvrdilo, stala by se největší známou strukturou dopadu asteroidu na Zemi.

2. Jak velká je struktura Deniliquin ve srovnání s jinými impaktními krátery?

Struktura Deniliquin se odhaduje na průměr přibližně 520 km, což ji činí téměř třikrát větší než současná největší známá impaktní struktura, impaktní struktura Vredefort v Jižní Africe.

3. Jak stará je struktura Deniliquin?

Vědci se domnívají, že struktura Deniliquin vznikla přibližně před 420 miliony let dopadem asteroidu.

4. Jak se detekují struktury dopadu asteroidů?

Struktury dopadu asteroidů mohou být náročné na identifikaci, ale lze je detekovat různými metodami, včetně analýzy magnetických vzorů na zemském povrchu.

5. Jaký význam mají struktury dopadu asteroidů?

Struktury dopadu asteroidů poskytují cenné poznatky o geologické a biologické historii naší planety. Často jsou spojovány s událostmi hromadného vymírání a sehrály významnou roli při utváření vývoje Země.