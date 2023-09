Použití atomových hodin k detekci temné hmoty

By

Vědci z University of Sussex a National Physical Laboratory ve Spojeném království navrhli nový způsob, jak detekovat určité částice s nízkou hmotností, které by mohly být součástí nepolapitelné temné hmoty. Je známo, že temná hmota, i když není přímo pozorována, má na vesmír účinky, které nelze vysvětlit našimi současnými modely fyziky.

Vědci naznačují, že k detekci těchto částic by mohly být použity atomové hodiny, které jsou známé svou bezprecedentní přesností měření času. Atomové hodiny měří drobné oscilace atomů při přechodu mezi energetickými stavy. Jakékoli narušení způsobené ultralehkou částicí temné hmoty interagující s částicemi běžné hmoty by mohly být potenciálně detekovány těmito hodinami.

Studie nejprve navrhla teoretické modely pro měření změn v časování atomových hodin. Aby svůj přístup ověřili, vědci poté vzali údaje z existujících atomových hodin. Dalším krokem by bylo vytvoření experimentu, kde by bylo možné porovnat dvě atomové hodiny, přičemž jeden by byl náchylnější na změny základních konstant.

V této konkrétní studii byly zkoumány dvě základní konstanty: konstanta jemné struktury a hmotnostní poměr elektronu k protonu. Obě tyto konstanty by mohly být narušeny interakcemi s určitými ultralehkými částicemi, jako je hypotetický axion, o kterých se předpokládá, že jsou zodpovědné za účinky temné hmoty. Měřením velikosti těchto poruch by mohla být potenciálně indikována přítomnost částic.

Atomové hodiny mají dalekosáhlé aplikace mimo měření času. Byly použity ke studiu gravitačního rudého posuvu, zkoumání kvantové fyziky a zkoumání způsobů přenosu a ukládání kvantových informací. Nyní, s možností použití atomových hodin jako detektorů temné hmoty, by tyto nástroje mohly otevřít novou sféru výzkumu.

Výzkumníci zdůrazňují, že jejich zjištění se nespoléhají na již existující teorie a modely, které vyvinuli, mají flexibilitu, aby mohly být aplikovány na další nevysvětlené jevy. Studie, která byla publikována v New Journal of Physics, poskytuje slibnou cestu pro pozorování a pochopení tajemné temné hmoty.

Definice:

– Atomové hodiny: Přístroje, které měří čas pomocí oscilací atomů, když se pohybují mezi energetickými stavy, známé svou mimořádnou přesností.

– Temná hmota: Záhadná forma hmoty, která nevyzařuje, neabsorbuje ani neodráží světlo a jejíž existence je odvozena z jejích gravitačních účinků na viditelnou hmotu.

– Základní konstanty: Hodnoty, které popisují zákony vesmíru, jako je konstanta jemné struktury a hmotnostní poměr elektronů k protonu.

– Axion: Hypotetická částice, která je potenciálním kandidátem na temnou hmotu.

