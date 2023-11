Zkoumání složitosti Be Stars: Beyond Binary Systems

By

Nedávný průlom vědců z University of Leeds otřásl dlouholetým přesvědčením astronomů o hvězdách Be a vrhl nové světlo na tyto záhadné nebeské objekty. Hvězdy Be, známé svými emisními čarami a B spektrálními typy, uchvacovaly vědce již více než století od jejich objevu italským astronomem Angelem Secchim v roce 1866.

Astronomové tradičně věřili, že hvězdy Be převážně existují v binárních systémech a tančí v párech napříč vesmírem. Analýza dat z družice Gaia Evropské kosmické agentury však poskytla přesvědčivé důkazy, které tuto převládající představu zpochybňují. Zdá se, že hvězdy Be nejsou pouze dvojicí, ale spíše trojicí, se třemi nebeskými tělesy, která spolu složitě interagují.

Pozorováním pohybu hvězd po noční obloze v delších a kratších obdobích badatelé odhalili výmluvné známky sounáležitosti. Pokud se hvězda pohybuje po přímé trajektorii, znamená to přítomnost jediné hvězdy. Přítomnost více hvězd však vede k detekovatelnému kolísání nebo dokonce spirálovitému vzoru. Překvapivě studie odhalila, že hvězdy Be vykazovaly zpočátku nižší počet společníků ve srovnání s jejich protějšky hvězdami B, což je v rozporu s očekáváním.

Další vyšetřování odhalilo, že třetí hvězda často vstupuje na scénu, ovlivňuje trajektorii společníka a usnadňuje přenos materiálu nezbytného pro vytvoření charakteristického plynného disku obklopujícího hvězdy Be – nebeská podívaná připomínající Saturnovy prstence. Tito společníci, jakmile jsou pro nás viditelní, se stanou neviditelnými, protože „upírská“ hvězda Be postupně odčerpává jejich hmotu, až se příliš zmenšují na to, aby je bylo možné pozorovat.

Důsledky tohoto převratného objevu přesahují říši hvězd Be. Od černých děr a neutronových hvězd až po zdroje gravitačních vln, naše chápání těchto kosmických jevů bude mít hluboký dopad. Se vzestupem výzkumu gravitačních vln tyto nově nalezené poznatky nabízejí cenné poznatky o hvězdách, které dávají vzniknout těmto zajímavým gravitačním poruchám.

Jak poznamenává profesor René Oudmaijer z University's School of Physics and Astronomy: „Binarita je nezbytná pro hvězdnou evoluci, ale nyní se dostáváme za toto paradigma. Trojky se staly novými dvojhvězdami." Tato revoluce v našem chápání nebeského společenství otevírá dveře do spletitějšího a podmanivějšího vesmíru, který čeká na rozuzlení.

Nejčastější dotazy:

Otázka: Co jsou Be hvězdy?

A: Be hvězdy jsou různorodá skupina hvězd charakterizovaná svými B spektrálními typy a přítomností emisních čar v jejich spektrech. Jsou to non-supergiant B hvězdy, které vykazují jednu nebo více Balmerových emisních čar nebo je vykazovaly v minulosti.

Otázka: Jak se tradičně myslelo, že existují hvězdy Be?

A: V minulosti astronomové věřili, že hvězdy Be většinou existovaly v binárních systémech se dvěma hvězdami obíhajícími kolem sebe.

Otázka: Co odhalil nedávný objev?

A: Nedávný objev zpochybnil tradiční víru tím, že poskytl důkaz, že hvězdy Be se vyskytují v trojitých systémech, kde na sebe vzájemně působí tři nebeská tělesa.

Otázka: Jak tento objev ovlivňuje naše chápání jiných nebeských objektů?

Odpověď: Tento objev má významné důsledky pro naše chápání černých děr, neutronových hvězd a zdrojů gravitačních vln, protože poskytuje pohled na hvězdy, které předcházejí jejich vzniku.

Otázka: Jak jsou společníci hvězd Be neviditelní?

Odpověď: „Upírská“ hvězda Be postupně pohlcuje hmotu svých doprovodných hvězd, což způsobuje, že jsou příliš malé a slabé na to, aby je bylo možné pozorovat.