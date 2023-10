Vesmírné teleskopy nové generace by mohly těžit z obřích raket, jako je vesmírná loď SpaceX, říkají astronomové

By

Skupina předních amerických astronomů se shodla na tom, že budoucí vesmírné observatoře vyvinuté NASA by měly využívat schopnosti nových obřích raket, jako je vesmírná loď SpaceX. Tyto rakety nabízejí zvýšené schopnosti vztlaku a mohly by potenciálně eliminovat omezení hmotnosti a objemu, která v současnosti zvyšují složitost a náklady vesmírných misí. Dostupnost větší hmotnostní a objemové kapacity za nižší cenu by rozšířila konstrukční možnosti těchto teleskopů.

O dopadu velkých nosných raket na budoucí astronomické mise hovořili Charles Lawrence z Jet Propulsion Laboratory NASA, Martin Elvis z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics a Sara Seager z MIT. Začátkem tohoto roku napsali článek, který zdůrazňuje výhody využití raket jako Starship nebo New Glenn společnosti Blue Origin v budoucích projektech vesmírných dalekohledů.

Současná generace dalekohledů, včetně připravovaného vesmírného dalekohledu Jamese Webba, má omezené kapacity užitečného zatížení. Schopnost hvězdné lodi unést více než 100 metrických tun při výrazně nižších nákladech na kilogram by však způsobila revoluci ve vesmírném průmyslu. Jeho nosný objem je téměř dvojnásobný oproti šířce stávajících raket, což z něj činí atraktivní možnost pro vypuštění nové generace velkých vesmírných teleskopů.

V průzkumu Astro2020, přezkumu priorit astronomie a astrofyziky jednou za deset let, bylo NASA doporučeno, aby se zaměřila na vývoj technologií a návrhů pro nové „velké observatoře“, které nahradí Hubble, Chandra, James Webb a římský vesmír. Dalekohled. První z těchto navrhovaných observatoří je Observatoř Habitable Worlds Observatory, která by mohla být velikostí srovnatelná s vesmírným dalekohledem Jamese Webba a měla by schopnost přímo pozorovat exoplanety podobné Zemi.

Tyto ambiciózní mise však přicházejí s významnými výzvami, včetně technologického pokroku v optice, detektorech a materiálech. Příchod nových raket, jako je Starship nebo New Glenn, by mohl potenciálně zjednodušit návrhy těchto observatoří, snížit náklady a zkrátit lhůty vývoje.

Možnost použití těchto obřích raket ke startu budoucích vesmírných teleskopů nutí astronomy přehodnocovat své předpoklady o dostupných nosných raketách a zkoumat designový prostor, který se otevřel. Využitím schopností raket, jako je Starship, astronomové doufají, že dosáhnou významných úspor nákladů a urychlí nasazení těchto observatoří nové generace.

