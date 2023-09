Astronomové nacházejí potenciální nejbližší černé díry k Zemi v kupě Hyades

Astronomové navrhli, že nejbližší černé díry k Zemi by se mohly skrývat v kupě Hyades, která se nachází přibližně 150 světelných let od Slunce. Tento objev naznačuje, že tyto černé díry mohly být vytlačeny z kupy před miliony let a nyní putují galaxií sami. Ve srovnání s dříve známou nejbližší černou dírou by tito noví kandidáti byli asi desetkrát blíže k Zemi.

Hvězdokupa Hyády je otevřená hvězdokupa sestávající ze stovek hvězd v souhvězdí Býka. Otevřené hvězdokupy jsou skupiny hvězd, o kterých se předpokládá, že vznikly ve stejnou dobu ze stejného oblaku plynu a prachu. Výsledkem je, že hvězdy v těchto kupách sdílejí společné charakteristiky, pokud jde o chemické složení a stáří.

K prozkoumání potenciální přítomnosti černých děr v kupě Hyades provedl tým výzkumníků vedený Stefanem Torniamentim z univerzity v Padově simulace pohybu a vývoje hvězd v kupě. Tyto simulace zahrnovaly černé díry a výsledky byly porovnány s pozorováním kosmickým dalekohledem Gaia ohledně rychlostí a pozic hvězd v kupě.

Vědci došli k závěru, že simulační modely, které nejlépe odpovídaly pozorování, zahrnovaly dvě nebo tři černé díry v kupě. Navíc simulace, které odpovídaly za vyvržení černých děr z Hyád před více než 150 miliony let, byly také v souladu s údaji Gaia. To naznačuje, že pokud by byly černé díry násilně vyloučeny z kupy, jejich předchozí existence by byla stále patrná ve hvězdné populaci.

I když černé díry již Hyády opustily, simulace naznačují, že by zůstaly nejbližšími černými dírami k Zemi. Předchozí záznamy o černých děrách nejbližších k Zemi, Gaia BH1 a Gaia BH2, byly objeveny letos a nacházejí se ve vzdálenosti 1,560 3,800 a XNUMX XNUMX světelných let. Ve srovnání s tím by potenciální černé díry v kupě Hyades byly mnohem blíže.

Výzkum zdůrazňuje dopad kosmického dalekohledu Gaia, který astronomům poprvé umožnil studovat jednotlivé polohy a pohyby hvězd v kupách, jako jsou Hyády. Přesným měřením pozic a pohybů miliard hvězd umožňuje Gaia detekovat gravitační vlivy ze skrytých objektů, jako jsou černé díry.

Zjištění této studie vrhají světlo na přítomnost a distribuci černých děr v galaxii a přispívají k lepšímu pochopení vývoje hvězdokup. Výzkum byl publikován v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

