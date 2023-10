Astronomové objevili dosud nejvzdálenější a nejenergetickejší rychlý rádiový výboj (FRB).

By

Astronomové nedávno učinili vzrušující objev tím, že detekovali nejvzdálenější a nejenergetickejší rychlý rádiový výboj (FRB), jaký byl kdy pozorován. Tento vzdálený výbuch kosmických rádiových vln trval méně než milisekundu a jeho zdroj se nacházel v galaxii tak vzdálené, že jeho světlu trvalo osm miliard let, než k nám dorazilo. Detekce tohoto FRB, pojmenovaného FRB 20220610A, byla umožněna velmi velkým dalekohledem (VLT) Evropské jižní observatoře (ESO).

Nejen, že byl tento FRB nejvzdálenější, jaký byl kdy pozorován, ale také vyzařoval mimořádné množství energie. Ve skutečnosti uvolnil ekvivalent celkové emise Slunce během 30 let, ale za pouhý zlomek sekundy. Objev tohoto mocného FRB má významné důsledky pro naše chápání vesmíru.

Jedním z hlavních poznatků z tohoto pozorování je, že FRB lze použít k měření chybějící hmoty mezi galaxiemi. Současné metody odhadu hmoty vesmíru přinášejí protichůdné odpovědi a zpochybňují standardní model kosmologie. Studiem FRB však mohou astronomové získat cenné poznatky o rozložení hmoty ve vesmíru.

Ryan Shannon, profesor na Swinburne University of Technology a spoluvedoucí výzkumník studie, vysvětluje, že chybějící hmota ve vesmíru se může skrývat v prostoru mezi galaxiemi. Tato záležitost může být tak horká a rozptýlená, že je obtížné ji odhalit pomocí konvenčních technik. Rychlé rádiové záblesky však mají schopnost proniknout i do nejprázdnějších oblastí vesmíru a „vidět“ ionizovaný materiál. To umožňuje výzkumníkům měřit množství hmoty mezi galaxiemi, což poskytuje jedinečný způsob, jak vážit vesmír.

Objev tohoto vzdáleného a energetického FRB je významným milníkem v našem průzkumu vesmíru. Studiem těchto záhadných kosmických signálů astronomové pokračují v odhalování nových poznatků o složení a vývoji vesmíru. Výsledky této studie byly publikovány v časopise Science.

Zdroje:

– Nina Massey, vědecký zpravodaj PA

– Vědecký časopis